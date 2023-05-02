'ابتسم ايها الجنرال' يختفي من اليوتيوب ومشعل العدوي يوضح لـ البوابة الاسباب

البوابة- خاص

رجح الكاتب السياسي والناشط السوري مشعل العدوي ان تكون اسباب ازالة حلقات مسلسل ابتسم ايها الجنرال عن موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب تجارية بحته مستبعدا تعرض الجهة المسؤولة عن صفحة المسلسل لضغوط.

وقال مشعل العدوي الذي جسد دور جنرال من "قوات القائد عاصي" في المسلسل لـ البوابة انه تواصل مع الشركة المنتجة "ميتافورا" للاستفسار عن حذف وازالة المسلسل عن موقع التواصل اليوتيوب، حيث اكدت له انخراطها في مفاوضات مع منصات درامية لم تكشف عن هويتها، ترغب في استملاك المسلسل وحقوقه.

ومنذ ازالة وحذف الحلقات الكاملة لمسلسل ابتسم ايها الجنرال عن موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب، تشعبت التساؤلات عن الاسباب وربط جزء كبير من الاراء ازالة وحذف المسلسل مع التطورات السياسية في المنطقة ونتيجة للقاءات بين الدول العربية والنظام السوري بهدف اعادة الاسد الى الجامعة العربية ، وازالة المسلسل قد يكون طلبا من نظام دمشق لما كان للمسلسل اثر كبير لدى المشاهد السوري الذي اكتشف بعد سنوات وربما اجيال العديد من الحقائق التي كانت غائبة عن معرفته والمتعلقة بمستقبل وطنه.



لكن مشعل العدوي يقول في تصريحاته لـ البوابة انه يستبعد ان يكون الامر متعلق بضغوط سياسي، واشار العدوي الى ان نجاح المسلسل دفع الشركات والمنصات للتهافت على شرائه ومن الطبيعي ان تستفيد الشركة الجديدة من كافة المزايا التي حققها مسلسل ابتسم ايها الجنرال.

ويتحدث العدوي عن معلومات تتعلق بوجود عدة منصات وجهات تفاوض الشركة المنتجة منذ ايام ، لتلك الجهات اسماء كبيرة في عالم الانتاج والعرض على مستوى الوطن العربي والعالم.

بالتالي، يقول مشعل العدوي ان الموضوع تجاري بحت، وطالما تمت عملية البيع، فان المشتري الجديد له حق التصرف ونشره على قناته او صفحته وفق رؤيته وخطته ومصلحته بهدف تحقيق الربح، وقد حققت الشركة المنتجة ارباحها ومن حقها ان تبيع المسلسل الى اي جهة اخرى.

