ابراهيم قالن من عازف ومطرب ومفكر اسلامي الى مدير للاستخبارات

ابراهيم قالن العازف الانيق، مرهف الاحساس، والمطرب الجميل، بات رئيسًا لواحد من أقوي الأجهزة الامنية في المنطقة بعد اعلان الرئيس رجب طيب اردوغان عن حكومته الجديدة وتكليف رئيس جهاز الاستخبارات السابق هاكان فيدان بمنصب وزير الخارجية
المدير الجديد لاكبر جهاز امني في الاقليم إبراهيم قالن كان قد شغل منصب المتحدث بإسم الرئيس رجب طيب أردوغان
تشير المعلومات الى ان ابراهيم قالن ليس عازفًا ومطربًا فقط ولكنه شاعر وفي ذات الوقت أستاذ في الفلسفة الإسلامية وله دراسات ومؤلفات عديدة في الفكر الإسلامي
تعليقات النشطاء على تعيين ابراهيم قالن
- رئيس المخابرات ليس سوبر مان ووظيفته حلقة وصل بين الجهاز و الحكومة والرئاسة ويكفي ان يكون وطني وذكي وهادئ اما قوة الجهاز الحقيقية فتكمن في العناصر الميدانية وقسم التكنلوجيا والاتصالات وتحليل المعلومات
- هتلر كان رسام
- الرجل سياسي قوي جدا ومعه درجة الاستاذية
- اغنية جميلة ومعبرة ومؤثرة
- يطبقون مسلسلاتهم بلواقع
- أجمل شي انك تجمع بين القوة والفن بين الضجيج والهدوء بين الذكاء والحصافه والعقلية الفذة والاجمل انك تكون مفكر وفنان وسياسي
من هو ابراهيم قالن؟
- ابراهيم قالن من مواليد 1971 في إسطنبول يرجع أصل عائلته إلى محافظة أرضروم
- متزوج ولديه ثلاثة اولاد.
- يشغل منصب رئيس الإستخبارات التركية منذ 5 يونيو 2023
- مساعد الأمين العام لرئاسة الجمهورية التركية في 2015
- شغل مستشار لرجب طيب أردوغان خلال رئاسته لمجلس الوزراء التركي
- المتحدث باسم الرئاسة التركية
- عضو في حزب العدالة والتنمية
- كاتب في بعض المواقع الاخبارية مثل قناة الجزيرة الانجليزية
- عام 1992 أكمل دراسته في قسم التاريخ بجامعة إسطنبول
- ذهب إلى ماليزيا لإكمال دراسته العليا ونال شهادة الماجستير
- في عام 1996 ذهب إلى واشنطن لدراسة الدكتوراه في جامعة جورج واشنطن.
- قام بتدريس الفكر الإسلامي والعلاقات بين الإسلام والغرب في كلية الصليب المقدس وجامعة جورج تاون وجامعة بيلكنت.
- ما بين 2005 - 2009 ترأس مؤسسة الاقتصاد السياسي وابحاث المجتمع.
- نشر كتابه عام 2007 بعنوان «الإسلام والغرب»
- حاز هذا العمل على جائزة اتحاد كتاب وأدباء تركيا.