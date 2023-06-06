ابراهيم قالن من عازف ومطرب ومفكر اسلامي الى مدير للاستخبارات

ابراهيم قالن العازف الانيق، مرهف الاحساس، والمطرب الجميل، بات رئيسًا لواحد من أقوي الأجهزة الامنية في المنطقة بعد اعلان الرئيس رجب طيب اردوغان عن حكومته الجديدة وتكليف رئيس جهاز الاستخبارات السابق هاكان فيدان بمنصب وزير الخارجية

المدير الجديد لاكبر جهاز امني في الاقليم إبراهيم قالن كان قد شغل منصب المتحدث بإسم الرئيس رجب طيب أردوغان

تشير المعلومات الى ان ابراهيم قالن ليس عازفًا ومطربًا فقط ولكنه شاعر وفي ذات الوقت أستاذ في الفلسفة الإسلامية وله دراسات ومؤلفات عديدة في الفكر الإسلامي

من يتخيل أن هذا المطرب العازف رهيف الإحساس أصبح رئيسًا لواحد من أقوي أجهزة المخابرات في المنطقة؟#إبراهيم_قالن المتحدث بإسم الرئيس #أردوغان تم تعيينه مديراً لجهاز المخابرات في #تركيا. #قالن ليس عازفًا ومطربًا فقط ولكنه شاعر وفي ذات الوقت أستاذ في الفلسفة الإسلامية وله دراسات… pic.twitter.com/RwzrTsMpzI — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) June 5, 2023

تعليقات النشطاء على تعيين ابراهيم قالن

رئيس المخابرات ليس سوبر مان ووظيفته حلقة وصل بين الجهاز و الحكومة والرئاسة ويكفي ان يكون وطني وذكي وهادئ اما قوة الجهاز الحقيقية فتكمن في العناصر الميدانية وقسم التكنلوجيا والاتصالات وتحليل المعلومات

هتلر كان رسام

الرجل سياسي قوي جدا ومعه درجة الاستاذية

اغنية جميلة ومعبرة ومؤثرة

يطبقون مسلسلاتهم بلواقع

أجمل شي انك تجمع بين القوة والفن بين الضجيج والهدوء بين الذكاء والحصافه والعقلية الفذة والاجمل انك تكون مفكر وفنان وسياسي

من هو ابراهيم قالن؟