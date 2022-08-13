ابرز المغادرين للحكومة المصرية تودع المنصب برسالة مؤثرة

ودّعت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، منصبها بموجب التعديل الوزاري الذي اجبر 13 وزيرا لمغادرة موقعهم وذلك برسالة مؤثرة للشعب المصري طالبة الدعاء لنجلها الذي تتم محاكمته في الولايات المتحدة بتهمة القتل

نبيلة كرم تودع المصريين

وكتبت نبيلة مكرم عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "يعطي مع الاختبار منفذا ويعطى مع المحنة التعزية، وفي كل الأحوال الشكر لضابط الكل على كل عطاياه".

وأضافت : "الشكر لكل الأحباء والأصدقاء والزملاء، وحتى الذين لم أتشرف بمعرفتهم، على دعواتهم لي ولأسرتي ولابني الحبيب رامي، وأثق في إلهي العادل والمنصف للصارخين إليه".

وجهت نبيلة مكرم الشكر إلى الدولة المصرية، قائلة: "شكري وعظيم تقديري أيضًا لدولتي وقيادتي السياسية، ليس فقط على مساندتهم لشخصي في هذه الظروف، ولكن أيضا لمنحي فرصة خدمة وطني على مدى 7 سنوات، كان شرفا عظيما سأظل أفتخر به طول عمري".

واختتمت الوزيرة بطلب الدعاء إلى ابنها رامي المتهم في قضية قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلة: "دعواتكم لي ولرامي، ودعواتي القلبية بكل الخير والبركة لبلدي وأهلها".

ووافق البرلمان المصري، السبت، على التعديل الوزاري، الذي شمل تعيين: رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم، وهاني سويلم للري، وخالد عبدالغفار للصحة، ومحمد عاشور للتعليم العالي.

كما تم تعيين سها جندي وزيرة للهجرة، وأحمد عيسى للسياحة، وأحمد سمير للصناعة، والفريق محمد عباس حلمي للطيران، وحسن شحاتة للقوى للعاملة، ونيفين الكيلاني للثقافة.

واختير اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية، ومحمود عصمت لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.

نجل الوزيرة السابقة قتل زميله



واتهم ابن وزيرة الهجرة المصرية رامي فهيم، 26 عاما، المقيم في مدينة إيرفين بكاليفورنيا، بارتكاب جرائم قتل في ظروف خاصة بإقدامه على طعن زميله في العمل وزميله في الغرفة في شقتهم بمدينة آناهايم، وفقاً لتود سبيتزر، محامي مقاطعة أورانج في كاليفورنيا، الذي أكد أن هذه التهم تجعل فهيم "مؤهلاً لعقوبة الإعدام".

و"رامي" متهم بطعن زميله في العمل في شركة بنس، جريفين كومو، 23 عاما، حتى الموت ثم طعن زميله في الغرفة، جوناثان بام، 23 عاماً، حتى الموت في شقتهم في شارع كاتيلا في أنهايم حوالي الساعة 6:30 صباحاً في يوم 19 أبريل/نيسان الماضي.