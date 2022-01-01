ابرز معارض اردني لـ الاخوان: كل فساد الدنيا عندكم، بئس الرجل انا الذي قبلت ان اكون منكم

شن المهندس ليث شبيلات وهو احد رموز المعارضة الاردنية هجوما كاسحا على جماعة الاخوان المسلمين في البلاد، واتهمهم بالفساد وممارسة الاجرام، والنضال فقط عبر التويت (تويتر) وقال شبيلات ان كل فساد الدنيا اصبح فيكم

ولام شبيلات وهو نائب سابق في البرلمان الاردني حكم عليه بالاعدام قبل ان يصدر عفو عنه، قال بئيس الرجل انا الذي كنت ضمن صفوفكم .

وقال شبيلات مخاطبا الاخوان المسلمين: عند الغنائم تقولون نحن الاغلبية، وعند الخسائر تقولون لا نستطيع تقديم شيئ.

وقال حافظتم على التنظيم ولم تحافظو على الدين

وقال انا اعرف عنكم فساد اكثر من جهاز المخابرات الاردنية

وخاطب الشباب الاردني: لا تصدقو الاسلاميين ليس لهم علاقة بالدين او خدمة الدين تبحثون عن مصالحكم فقط.