ابطال فيلم وادي رم يصورون فيلما اباحيا في الاهرامات

قبل ان تهدأ موجه الغضب الشعبية الاردنية من تصوير فيلم اباحي في منطقة رم السياحية الفريدة على مستوى العالم، حيث اعتبرت طعنة عميقة في صميم الأخلاق ، حتى ظهر نفس الممثلين والفرقة في عمل مماثل لكن هذه المرة مباشرة من امام اهرامات الجيزة المصرية احدى عجائب الدنيا السبع، وحلم السياح وقبلتهم من ارجاء المعمورة، والمكان الذي يفخر به المصريين، ومحل اعتزازهم بتاريخهم وتراثهم

من رم الى الاهرامات



قبل ايام، ضج الشارع الاردني بعد تداول افلام اباحية صورت في منطقة رم السياحية، ابطال المجموعة، وخاصة بطلتها الرئيسية تداولو صورا وهم عراة في مدينة البتراء الاثرية المنحوتة في الصخر والتي تعد اهم موقع سياحي اردني وربما في المنطقة، الصور اخذت باحترافية كبيرة حيث ظهرت البطلة ليست كزائرة زيارة سريعة، بل اخذت راحتها بشكل كبير، فقد ظهرت على اعلى المدينة الوردية (البتراء) وامامها الارجيلة فيما كانت شبه عارية ، الى جانب صور لها في مطار عمان معلنة عن بدء نشاطها

مجموعة غير معروفة على المستوى العربي

المؤكد ان المجموعة الاباحية التي على ما يبدو تتنقل بين المناطق العربية السياحية والتاريخية غير معروفة لدى المجتمع او الشباب العربي.

ومن خلال الفيلم الاباحي المصور في الجيزة، فقد امكن رصد شعار وعنوان الكتروني لموقع اباحي على ما يبدو ينشر انتاج هذه الفرقة ، والواضح انها تتجول في تصوير افلامها الاباحية في مناطق معروفة على المستوى السياحي .

لا تعليق من السلطات المصرية

وحتى كتابة هذا الخبر، لم يكن هناك اي تعليق من السلطات المصرية، كما تعذر اخذ رد من وزارة السياحة المصرية، التي واجهت مثل هذه المواقف عدة مرات، واحالت عبر سنوات ماضية قضايا مماثلة الى لجان التحقيق وقد اعتقل بعض والمتورطين من العاملين في مناطق الاهرامات بتهمة التواطؤ مع الفنانيين الاباحيين وتسهيل مهامهم .

افلام اباحية في الاهرامات المصرية



ليست هي المرة الاولى التي يتم فيها تصوير افلام اباحية امام اهرام الجيزة، على الرغم من الرقابة والمتابعة من طرف السلطات المصرية وعلى مدار الساعة للمنطقة

فقد تم رصد تصوير أفلام إباحية فوق قمة هرم خوفو أكبرِ الأهرامات المصرية، بطل الفيلم شاب وفتاة أجنبيين بأفعال فاضحة ومخلة بالآداب العامة

تقارير اعلامية مصرية قالت ان بطل هذا الفيلم شاب بلجيكي وقبله تباهت عارضة أزياء اجنبية بنشر صورها العارية في ذات المكان وانتقلت فيما بعد لالتقاط الصور في معبد الكرنك بالأقصر جنوبي مصر.

فنانة اباحية اميركية في الاهرام



وكانت ممثلة اباحية شهيرة تدعى كارمن دى لوز قد صممت على تصوير فيلمها الاباحي الذي حمل اسم "كليوباترا"، في العام 2015 في منطقة الاهرامات الشهيرة ونشرت الصور التي تم التقاطها في منطقة الهرم على حسابها الشخصي على تويتر.

وفي ذات العام تم تصوير فيلم اباحي روسي كانت مدته مدته عشر دقائق، وتم تصوير مشاهده في منطقة "سن العجوز" بجوار أبو الهول، ويظهر المرشد السياحي والشركة السياحية وأحد أفراد الشركة المسؤولون عن حراسة المكان في الفيديو بوضوح.

وفي نوفمبر 2018، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لشاب وفتاة من السائحين الأجانب، وهما يتسلقان الهرم الأكبر بمنطقة الأهرامات الأثرية، اتضح فيما بعد انهما من الجنسية الدنماركية وتم القاء القبض على شاب وفتاة مصريين يعملان بالمنطقة الاثرية بتهمة التواطؤ مع ابطال الفيلم الاباحي وتسهيل مهمتهما

Carmen De Luz

اهرامات الجيزة: مصر ام الدنيا



مجمع أهرامات الجيزة يضم كل من الهرم الأكبر وهرم خفرع وهرم منقرع جنبًا إلى جنب مع المجمعات الهرمية المرتبطة بها وتمثال أبو الهول بنيت بين عامي 2600 و 2500 قبل الميلاد في عهد الأسرة الرابعة للمملكة القديمة في مصر القديمة

يعد الهرم الأكبر وهرم خفرع من أكبر الأهرامات التي بنيت في مصر القديمة، وقد كانا شائعين تاريخياً كرموز لمصر القديمة في المخيلة الغربية.

والأهرام حسب أحد الفرضيات هي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه ودفن فيه، والبناء الهرمي هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة، فقد بدأت بحفرة صغيرة تحولت إلى حجرة تحت الأرض ثم إلى عدة غرف تعلوها مصطبة.

استغرق بناء الهرم الأكبر ما يقرب من عشرين عامًا وبناء الممرات والأجزاء السفلية من الهرم عشرة أعوام وذلك طبقًا لما ذكره هيرودوت المؤرخ اليوناني الذي زار مصر في القرن الرابع قبل الميلاد بعد أكثر من 2000 سنة من بناء الهرم

استخدم المصريون القدماء طريق رملي لبناء الأهرامات حيث توضع قطع الحجارة على زحافات خشبية أسفلها جذوع النخل المستديرة تعمل كالعجلات ويتم سحب الزحافات بالحبال والثيران مع رش الماء على الرمال لتسهل عمليه السحب، وكلما زاد الارتفاع زادوا في الرمال حتى قمة الهرم ثم يتم كساء الهرم بالحجر الجيري الأملس من أعلى إلى أسفل وإزالة الرمال تدريجيًا.

