‏فيلم وادي رم الاباحي.. بين المنع وترويج السياحة الأردنية

البوابة - خاص - اعتبر أردنيون أن تصوير فيلم اباحي في منطقة وادي رم السياحي جنوب الأردن ضربة في صميم الأخلاق والأعراف، فيما علق أردنيون آخرون بسخرية على أن تصوير ذلك الفيلم الجنسي ترويجا كبيرا للسياحة في وادي رم حيث نقلها من المحلية إلى العالمية.

بوست في فيس بوك حول فيلم وادي رم الاباحي

وتداول أردنيون عبر مختلف مواقع التواصل مقطع فيديو اباحي تم تصويره لشخصيات أجنبية في وادي رم الذي يبعد 250 كيلو مترا عن العاصمة الأردنية عمان دون أن يظهر في مقطع الفيديو الذي أصبح في ارشيف البوابة زمن ووقت تصوير الفيديو الذي يظهر فيه شابا مفتول العضلات وهو يمارس الجنس عيانا مع فتاة حسناء حيث تظهر من خلفهم بوضوح تام معالم وادي رم الأمر الذي أثار حفيظة واستياء وغضب عشائر أردنية في تلك المنطقة.

وحاولت البوابة التواصل مع وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز لمعرفة إن كانت تصوير الفيلم الاباحي في وادي رم تم بمواقفة الوزارة أم أن تصوير كان خارج حدود علمها.

بوست في فيس بوك حول فيلم وادي رم الاباحي





وادي رم

ويسمى وادي رم بوادي القمر نظراً لتشابه تضاريسه مع تضاريس القمر، واد سياحي يقع منطقة حسمى في جنوب الأردن، على بعد 70 كيلومترا شمالي مدينة العقبة الساحلية. ووادي رم هو الاسم الدارج والمستخدم في الاعلام لكل المنطقة. مع ان أغلب المواقع والمخيمات السياحية توجد خارج قرية رم.

يمتاز بوجود بالجبال الشاهقة نسبيا فيه، ففيه أعلى القمم الجبلية في جنوب بلاد الشام وهما: جبل أم الدامي وجبل رام.الطريق الرئيسي إلى وادي رم وقرية رم الصغيرة ينحدر شرقا من الطريق الصحراوي عند حوالي خمسة كيلومترات إلى الجنوب من مدينة القويرة وخمسة وعشرين كيلومترا إلى الشمال من العقبة. ومن هناك يمتد الطريق بطول يصل إلى حوالي 35 كيلومترا عبر الصحراء وينتهي حتى وادي رم. يعتبر وادي رم من أكثر المناطق السياحية في الأردن التي يأتي إليها السياح من جميع أنحاء العالم نظرا للطبيعية الموقع والتي لم يصتعها أي إنسان وإنما هي من فعل الطبيعة على الرغم من وجود نقوش ثمودية وإسلامية.

وتكثر في منطقة وادي رم المخيمات السياحية التي تحل محل الفنادق كونه محمية طبيعية لا يسمح ببناء فنادق فيها.

ووادي رم هو جزء من منطقة حسمى. وهذه المنطقة تتميز بوجود جبال صخرية عالية متناثرة في سهل رملي واسع وحسمى هو الاسم الشائع عند سكان البادية لكل المنطقة وتمتد منطقة حسمى بشكل مستطيل من جنوب مرتفعات الشراة ورأس النقب في الأردن إلى جنوب غرب تبوك في السعودية. جبال هذه المنطقة هي جبال من الصخر الرملي التي اخذت شكلها المميز بسبب العوامل الطبيعية من حت وتعرية في العصور القديمة.

تاريخ وادي رم

في الماضي السحيق وفي فترة اواخر العصر الجليدي (قبل 10000 سنة) تظهر البحوث الميدانية في منطقة وادي رم وجود تجمعات سكانية حيث كانت المنطقة كثيفة الاشجار وتتلقى كميات كبيرة من الأمطار وكان مظهرها في تلك الفترة بعيدا جدا عن طبيعتها الصحراوية الحالية. ووجود كميات كبيرة من المياه الجوفيه في هذه المنطقة هو بسبب كثافة الأمطار في تلك الفترة من التاريخ.

يعتقد ان أول من وثق عن وادي رم في التاريخ هو الجغرافي الروماني تولمي Ptolemy في كتابه (الجغرافيا) وذكره باسم 'اراموا' Aramaua ويعتقد يان هذه المنطقة هي التي ذكرها القرآن الكريم باسم ' إرم' في قوله تعالى : {ألمْ ترَ كيفَ فعلَ ربُكَ بعاد، إرمَ ذاتِ العماد، التي لم يُخْلَقْ مثلُها في البلاد} وإن كان هذا موضوعا خلافيا لوجود منطقة أخرى في اليمن باسم ' إرم' أيضا. على اية حال فالبحوث الاسكتشافية في منطقة رم اظهرت وجود نشاطا سكانيا في هذه المنطقة في الفترة ما بين 600 إلى 800 قبل الميلاد وكانت تطلق على هذه المنطقة اسم 'ارام' أو 'ارَم' Iram. واظهرت البحوث أيضا ان هذه المنطقة كان مشهورة لكثرة ينابيعها وكثرة حيوانات الصيد بها. اما العرب فقد سكنوا هذه المنطقة منذ عصور ما قبل التاريخ وظهرت لهم كتابات في فترة العرب الانباط الذين تركوا الكثير من النقوش والمعايد التي تعود إلى القرن الرابع للميلاد. وكانت منطقة وادي رم خصوصا ومنطقة حسمى عموما ممرا للقوافل العربية القادمة من الجزيرة واليمن إلى بلاد الشام وتوجد كتابات ونقوشات عديدة تظهر هذا.

وتوجد الكثير من المصادر التي تكلمت عن أرض حسمى بشكل عام والتي تظهر ان سكانهاهم من قبيلة جذام العربية. وقد ذكرها ياقوت الحموي بقوله 'حسمى بالكسر ثم السكون مقصور يجوز أن يكون أصله من الحسم وهو المنع وهو: أرض ببادية الشام بينها وبين وادي القُرَى ليلتان'. ويقول أيضا 'وحسمى أرض غليظة وماؤها كذلك لا خير فيها تنزلها جُذَام'. وقد ذكرت حسمى في الشعر العربي.

تاريخ وادي رم الحديث

سكنت في التاريخ الحديث هذا الوادي قبائل بدوية كثيرة وأهمها قبيلة الحويطات. وفي هذا اليوم تسكنه قبيلتي الزلابية والزوايدة التي تعود في الاصل إلى قبيلة عنزة الوائلية إضافة إلى عائلات من قبائل أخرى من الحويطات. وتوجد في منطقة وادي رم مدرسة عسكرية ونقطة 'مركز' امني تابع لقوات البادية الأردنية. وانشئ مؤخرا في بلدة الديسة مضمارا رسميا لسباق الهجن (الابل). ويتميز سكان المنطقة بانهم لا زالوا يحتفظون بالعادات والتقاليد البدوية واللباس العربي وتربية الجمال وكل هذا كان قد اختفى من الكثير باقي مناطق الأردن.

السياحة في وادي رم

بدأ ترويج هذه المنطقة سياحيا من اواخر الثمانينات بعد أن صور بها فيلم 'لورنس العرب' في الستينيات. والان أصبحت السياحة هي مصدر دخل العديد من السكان الذين يعملون بها كأدلاء أو غيرها من الاعمال.

وتسوق وزارة السياحة الأردنية وادي رم على انه جزءا من مثلث السياحة الذهبي الذي يشمل وادي رم والبتراء والعقبة.

وتشمل النشاطات السياحية في هذه المنطقة التخييم وجولات سياحية بين الجبال على ظهور الخيل والابل أو باستخدام سيارات الدفع الرباعي.

وأيضا تشمل تسلق الجبال ويمكن للزائر المبيت في المخيمات التي تقدم وجبات الطعام والخدمات الأخرى.

يحلم الكثيرون بأن يزوروا المريخ، وقد يكون هذا الحلم قريبا من الواقع من خلال تجربة مثيرة يقدمها الأردن في صحرائه، فمن عاش في مخيم عين شمس يقول إن السير في وادي رم يشبه إلى حد كبير السير على سطح القمر، فكيف إذا اكتمل المشهد بأن يكون السائح جزءا من رحلة إلى سطح المريخ.

يمكن لزوار الأردن من محبي المغامرات أن ينغمسوا في مزيج من سحر الطبيعة وعوالم غرائبية تنتمي إلى كواكب أخرى في مخيم مدينة الشمس، حيث أقيمت مجموعة من الخيام مصممة بشكل قباب دائرية شفافة مشابهة تماما لمراكز أبحاث الفضاء التي يتم تقديمها في أفلام استكشاف المريخ.

وكان فيلم "ذي مارتن" للمخرج ريدلي سكوت الذي رشح لجائزة أوسكار في العام 2015، مصدر الإلهام لهذه القبب.

وقال المدير التنفيذي للمخيم سلطان النوافلة "عندما بدأنا في إعداد تصميم المخيم، بدا لنا وكأن المنظر حول القباب كان مأخوذا مباشرة من الفيلم، ولذلك فكرنا أنه بدلا من الذهاب إلى المريخ، يمكنك تجربة ذلك هنا في وادي رم".

وسحر وادي رم لا يقتصر على صحرائه التي تشبه إلى حد بعيد سطح المريخ، فالتربة البرتقالية والحجار المرتفعة تغطي أفقا يشبه الصور التي التقطتها عربات المريخ مثل "كيوريوسيتي" و"سبيريت"، بل إن سحر صحراء الوادي يتعداها بسماء مرصعة بالنجوم.