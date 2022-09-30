ابل تطرد مسؤول رفيع وجه الفاظ سوقية للنساء

طردت شركة أبل المصنعة لهواتف آيفون الاكثر انتشارا على مستوى العالم ، المدير التنفيذي، توني بليفينز، من الشركة على الرغم من دوره الكبير والبارز في عمليات التسويق

وتم الاعلان عن "استقالة" بليفينز بعد انتشار فيديو له يسخر من النساء ويقلل من مكانتهن وقال متفاخرا في المقطع المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "لدي سيارات و ألمس النساء ذوات الصدور الكبيرة"، وذلك ردا على سؤال لصانع المحتوى دانيال ماك بشأن طريقة تحصيل الاغنياء لثرواتهم

ويعمل بليفينز في شركة ابل منذ 22 عاما ويقود فريقا من مئات الموظفين وحققت الفيديو المثير له حقق ما يقرب من 142000 إعجاب على تيك توك.

وفيما لم تكشف شركة ابل عن السبب الرئيس وراء رحيل بليفينز فقد تحدثت عدة تقارير صحفية عن ان السبب يعود لاجابة بليفينز التي اعدت بانها اهانة للنساء ، وتقول وكالة ان بلفينز اعتذر فيما بعد عن إهانة النساء واكد ان هدفه كان الفكاهة فقط