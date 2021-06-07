ابن سلمان يبحث تطورات المنطقة مع وزير الخارجية البريطاني

التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بنيوم، اليوم (الاثنين)، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تم بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

ومن الجانب السعودي، حضر الاجتماع كل من الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير التجارة، ماجد بن عبد الله القصبي.

في حين تواجد من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة، نيل كرومبتون، وعدد من المسؤولين.

#فيديو | سمو #ولي_العهد يستعرض مع وزير خارجية #بريطانيا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات ويبحثان مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.#واس pic.twitter.com/7NXpVGIAfq — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 7, 2021

وتأتي زيارة راب للسعودية بعد أقل من أسبوعين على زيارة لـ"تل أبيب"، دعا خلالها إلى العمل على تحقيق حل الدولتين.

وأواخر أبريل الماضي، التقى ولي العهد السعودي المبعوثَ البريطاني إلى الخليج إدوارد ليستر، وبحث معه القضايا الدولية والإقليمية المشتركة.

دومينيك راب يور العراق

ويستأنف المسؤول البريطاني جولتة متوجها الى العراق حيث أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيزور بغداد يوم غد الثلاثاء حيث سيبحث مستقبل قوات التحالف الدولي، والعلاقة بين بغداد ولندن، لكن الملف الأساسي سيتعلق بتواجد قوات التحالف".

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان صحفي، إن "راب سيصل إلى بغداد يوم غد الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا".

وأضاف، أن "وزير الخارجية البريطاني سيلتقي رؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي، بالإضافة إلى نظيره فؤاد حسين".

وفي وقت سابق قال قائد القوات الجوية البريطانية، المارشال السير مايك ويجستون: "سنقوم بعمليات لدعم حكومة العراق، ونحارب فلول داعش في العراق وسوريا، وسنستمر في نقل القتال إليهم في ملاذهم حيث لا مفر من ذلك، إذ أنهم يهددون شوارع المملكة المتحدة وحلفاءنا".