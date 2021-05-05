ابن سلمان يستقبل ولي عهد ابو ظبي في جدة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، الأربعاء، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

واستعرض الشيخ محمد وولي العهد السعودي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، "التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان.. بحثنا علاقاتنا الاستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك.. وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة".