ابن سلمان يغادر تونس إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين

احتج آلاف التونسيين على زيارة ولي العهد السعودي لبلادهم، واصفين إياه بـ"القاتل"

ذكر موقع قناة العربية على الإنترنت، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر تونس متوجها إلى الأرجنتين؛ لحضور قمة مجموعة العشرين.

وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الثلاثاء، أن السلطات القضائية الأرجنتينية بدأت النظر في مذكرة حول دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جرائم حرب ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وأعمال تعذيب نفّذها مسؤولون سعوديون.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، في بيان أصدرته "رايتس ووتش"، إن "على سلطات الادعاء الأرجنتينية معاينة دور محمد بن سلمان في جرائم حرب محتملة يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ عام 2015. قد يجعل حضور ولي العهد قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس المحاكم الأرجنتينية وسيلة لإنصاف ضحايا الانتهاكات غير القادرين على التماس العدالة في اليمن أو السعودية".

وأضاف: "سيكون قرار المسؤولين الأرجنتينيين بإطلاق تحقيق إشارة قوية إلى أنه لا أحد خارج متناول القانون، حتى كبار المسؤولين كمحمد بن سلمان. على ولي العهد أن يدرك أنه قد يواجه تحقيقا جنائيا إن زار الأرجنتين".