ابن سلمان يلتقي هادي قبيل اجتماعه بالمبعوث الأممي (فيديو)

لقاء ابن سلمان بهادي هو الظهور العلني الثاني له بعد تقارير تحدثت عن إصابته

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فجر الخميس مباحثات مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تناولت "مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس.



وهذا هو الظهور الثاني العلني لولي العهد السعودي منذ ما يعرف بحادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من أحد القصور الملكية، في حي الخزامى، بالعاصمة الرياض، حيث ذكرت تقارير إعلاميه أنه أصيب في الحادثة.



وذكرت "واس" أن ابن سلمان، التقى بالرئيس هادي، في مدينة جدة وبحث معه "المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، وناقشا الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني".

ويأتي هذا اللقاء قبيل ساعات من لقاء مرتقب، للرئيس اليمني بالمبعوث الأممي مارتن غريفيث، في مدينة جدة السعودية التي وصلها ضمن جولة أخيرة لـ"إنضاج إطار لخارطة سلام يمنية" من المقرر أن يتم عرضها على مجلس الأمن الدولي، مطلع يونيو/حزيران القادم.



بدوره، قال مدير مكتب الرئاسة اليمنية، عبدالله العليمي، إن اللقاء بين هادي وابن سلمان "يعكس مدى الجدية الكاملة من القيادة السعودية في تحقيق أهداف التحالف العربي المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

وأضاف المسؤول اليمني في تغريدة على صفحته في "تويتر"، أن "الروح المتوثبة والاستيعاب الكامل للأوضاع في اليمن لدى القيادة السعودية والتي نلمسها بصورة مستمرة تؤكد بصورة قاطعة أن المملكة هي السند الأكبر والظهر القوي للشعب اليمني كما كانت دوما".