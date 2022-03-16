اتساع رقعة الاحتجاجات على غلاء الاسعار في السودان

اتسعت الاربعاء، رقعة التظاهرات التي يشهدها السودان احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الحيوية، وخصوصا الخبز والوقود.

وخرج مئات من طلاب المدارس في مدينة عطبرة (شمال) في مظاهرات وسط المدينة ورددوا هتافات ضد المجلس العسكري الحاكم.

وأفادت لجنة مقاومة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)، أن "طلاب وطالبات مدارس مدينتي الدمازين والروصيرص بالولاية، خرجوا في مواكب سلمية احتجاجا على غلاء الأسعار ورفض الانقلاب".

وأفاد حزب "البعث" أحد وقوى "إعلان الحرية والتغيير" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن "المظاهرات تواصلت لليوم الثالث على التوالي بمدينة الدمازين والروصيرص احتجاجا على تردي الأوضاع وارتفاع أسعار السلع والمواصلات".

وذكرت لجان المقاومة في مدينة كوستي (جنوب)، أن "مئات المحتجين أغلقوا الطريق القومي الرابط بين كوستي ومدينة الأبيض". وأضافت " أن المحتجين رفعوا الأعلام الوطنية ورددوا شعارات تنادي بمدنية الدولة".

ويشهد السودان ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الخبز والوقود خلال اليومين الماضيين.

وجاءت الارتفاعات عقب إجراءات اتخذتها الحكومة في 7 مارس/ آذار الجاري بتحرير كامل لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث وصل سعر الجنيه في البنوك إلى 600 جنيه مقابل دولار، مقابل 445 جنيه قبيل هذه الإجراءات.

وكانت الخرطوم وعدة مدن سودانية شهدت على مدى اليومين الماضيين مظاهرات مطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين، أصيب خلالها مئات المتظاهرين، وفق لجنة أطباء السودان غير الحكومية.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات تطالب بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل".

ويرفض المحتجون إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية وشعبية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.