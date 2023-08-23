اتصالات بين اميركا وحزب الله

كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" اللبناني وئام وهاب عن اتصالات اميركية مع حزب الله عن طريق وسيط لم يقدم الحزب اللبناني المدعوم من ايران رده النهائي بعد

وقال وهاب في تصريحات لتلفزيون الجديد اللبناني "الأميركي قام بطرق باب حزب الله ربما عبر وسيط عربي للتفاوض مع الحزب والأخير لا يزال متريث".

ويبدو ان الوسيط منحصر في دولة قطر التي توسطت مؤخرا بين الولايات المتحدة وايران في عملية تبادل سجناء والافراج عن اموال ايرانية في بنوك عالمية بعد محادثات سرية استمرت لعامين تقريبا

وهاب اعلن ان "زرّاً من حسن نصرالله يدمّر وزارة الدفاع الإسرائيلية ولا أحد قادر على إنهاء حزب الله كما أن هذا الأمر بحاجة إلى اتفاق كبير بين العديد من الدول".

وهاب تحدث عن الاكثر حظا في رئاسة لبنان بعد ان شغر الكرسي قبل 9 اشهر وقال ان سليمان فرنجية المقرب من حزب الله ومرشحه الابرز هو الاقرب للرئاسة ويتفوق على قائد الجيش جوزيف عون

واعلن ان هذا الامر قد يتم حله قبل نهاية الشهر المقبل وفي ابعد تقدير نهاية العام الجاري