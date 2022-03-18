اتصال لمدة 10 دقائق بين بوتين وماكرون

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتجاوز الـ 10 دقائق بارتكاب «جرائم حرب عديدة»، مؤكدا أن القوات التي تقودها موسكو تبذل «قصارى جهدها» لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وقال الكرملين في بيان إنه خلال هذه المكالمة «تم لفت الانتباه إلى جرائم الحرب العديدة التي ترتكبها قوات الأمن والقوميون الأوكرانيون يوميا»، فيما ابدى ماكرون عن قلقه الشديد حيال الوضع في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تتعرض للقصف.

وكانت السلطات الأوكرانية قد اتهمت الأربعاء القوات الجوية الروسية بتعمد قصف مسرح في ماريوبول حيث لجأ مئات السكان، وهو ما نفته روسيا.

وقالت مصادر متطابقة ان الرئيس الفرنسي طالب بتنفيذ وقف إطلاق نار في أوكرانيا، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية.

وطرح الرئيس الفرنسي مسألة «تدهور الوضع واستمرار الضربات التي تطال المدنيين وعدم احترام القانون الإنساني، في حين أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني لم تحقق حتى الآن أي تقدم»، بحسب المصدر نفسه.

وفي 9 مارس الجاري وثقت مجموعة من الصور نشرها قصر الإليزيه شكل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب حديثه مع نظيره الروسي، والتي بدت فيها ملامح الأسى والإحباط على وجهه.

فقد نشرت الرئاسة الفرنسية صوراً لماكرون بعد مكالمته، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص العملية العسكرية في أوكرانيا.