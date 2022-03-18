خلل فني يقطع خطاب بوتين الحماسي في ذكرى ضم القرم

في اول خطاب امام الجماهير منذ بدء الهجوم على اوكرانيا قبل 22 يوما، خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة امام الشعب الروسي مخاطبا اياهم في ذكرى ضم شبه جزيرة القرم ليؤكد ان قواته تنتصر وتتقدم في اوكرانيا.

وبعد قليل من خطابه انقطع البث بسبب خلل فني حسب ما اعلن الكرملين في وقت لاحق

احتفال جماهيري روسي

ووسط هتافات وأنغام موسيقية، تحدث الرئيس الروسي أمام حشود تجمعت في ملعب كرة قدم في موسكو، حيث حيا جهود القوات الروسية التي "تسطر بطولات في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وكان بوتن يرتدي سترة داكنة اللون، وخاطب الجماهير الروسية من على منصة تتوسط ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية

ولوّح الحاضرون بالأعلام الروسية ورسمها بعضهم على وجوههم، وقاطعوا خطاب بوتن مرارا بالتصفيق الحار والهتافات.

رفض النازيين الجدد

كما شدد على أن القرم كما منطقة دونباس رفضتا من وصفهم بالنازيين الجدد، مذكرا بالخطوة الشجاعة والخيار السليم الذي اتخذه سكان القرم عام 2014.

وقال بوتن إن سكان القرم قرروا في الـ17 من مارس عام 2014 أن "يعيشوا على أرضهم ويتقاسمون مصيرهم مع بلدهم التاريخي والأم روسيا، ولهم كل الحق في ذلك، ونحن نهنئهم بهذا العيد".

وأضاف أن روسيا "فعلت الكثير من أجل تحسين أوضاع شبه جزيرة القرم وسيباستوبول، خاصة على صعيد البنية التحتية مثل شق طرق جديدة، فقد كان من الواجب إخراج المنطقة من الوضع المزري الذي كان يعيش فيه السكان تحت ظل دولة أخرى".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ما من حب أعظم من أن يبذل المرء حياته من أجل أصدقائه أو من يحب"، في إشارة إلى أن انخراط القوات الروسية في العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية، أتى دفاعا عن المواطنين الروس والناطقين باللغة الروسية في منطقة دونباس "شرق أوكرانيا".

اكرانيا نبذت الناطقين باللغة الروسية

وأشار إلى أوكرانيا دون أن يذكرها بالاسم، فقال إن "سكان القرم كانوا يعيشون فيها كمواطنين من الدرجة الثانية".



واتهم السلطات في أوكرانيا بمهاجمة الناطقين بالروسية لفترة طويلة، معتبرا الأمر نوعا من الإبادة، تتم عبر إطلاق النار من المدافع والطائرات.

وقال الرئيس الروسي إن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الروسية في دونباس وعموم أوكرانيا هو الحيلولة دون وقوع الإبادة.

واعتبر أن تضحيات الجيش الروسي في أوكرانيا دفاعا عن الناطقين بالروسية هناك تمثل أعلى درجات المحبة.

ووجه كلمات حماسية للجمهور، فقال: "نحن نرى كيف يتصرف جنودنا ببسالة وبكل شجاعة في هذه العملية العسكرية".

وأضاف: "أن جنودنا يقاتلون كتفا إلى كتف، ويدا بيد يساعدون بعضهم البعض، وإذا لزم الأمر فالأخوة يحمون بعضهم البعض بأجسادهم من الرصاص، ولم يكن لدينا مثل هذه اللحُمة والوحدة منذ زمن بعيد".