اتفاق اميركي مكسيكي بشأن التجارة والمهاجرين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انه لتوصل إلى اتفاق مع المكسيك بشأن التجارة والمهاجرين، مؤكدا أن بلاده لن تفرض واشنطن رسومًا على البضائع المكسيكية

وسيسري العمل بالاتفاق الجديد بعد غد الاثنين وفق ما افاد ترامب الذي اضاف "وافقت المكسيك على اتخاذ تدابير صارمة" على الحدود مع الولايات المتحدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكان وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، قال يوم الخميس، "إن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع غواتيمالا في إطار مسعى مكسيكي، لاحتواء تدفق هجرة أبناء أمريكا الوسطى التي أثارت غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وذكر الإعلان، بأن المكسيك تعهدت بنشر الحرس الوطني في جميع أنحاء البلاد وعلى حدودها الجنوبية لمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وبحسب الوثيقة، تعهدت المكسيك باتخاذ "خطوات غير مسبوقة" للحد من الهجرة غير الشرعية، وكذلك "لنشر حرسها الوطني في جميع أنحاء المكسيك، وإعطاء الأولوية لحدودها الجنوبية".

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع المكسيكية، ابتداء من العاشر من يونيو / حزيران المقبل، قبل أن يتراجع عنها اليوم السبت، بسبب ما وصفه عدم تحرك المكسيك لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.