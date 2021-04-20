اتفاق برنامج الأغذية العالمي وفنزويلا على تزويد 185 ألف طفل بالغذاء

قال برنامج الأغذية العالمي ومسؤولون من فنزويلا إنه تم التوصل لاتفاق لتقديم الغذاء لتلاميذ المدارس في البلاد التي تعاني أزمة إنسانية بسبب الانهيار الاقتصادي.

وفي بيان صدر أمس الاثنين قال برنامج الأغذية إنه سيقدم إمدادات غذائية إلى 185 ألف طفل في البلاد هذا العام ويهدف للتوسع في خططه لتشمل حوالي 1.5 مليون بحلول نهاية السنة الدراسية 2022-2023.

وزاد سوء التغذية بين أطفال فنزويلا بسبب انهيار الاقتصاد.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي من قصر ميرافلوريس الرئاسي حيث كان المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي حاضرا أيضا “هذه هي الخطوة الأولى باتجاه سلسلة من المشروعات الطموح ستوفر الغذاء لكل شعب فنزويلا”.

وتضغط جماعات المعونات الإنسانية منذ فترة طويلة على حكومة مادورو للسماح لبرنامج الأغذية العالمي بتوزيع المعونات الغذائية في البلاد. وتتهم المعارضة السياسية حكومة مادورو بتوزيع معونات الغذاء الحكومية بحسب الولاء السياسي، وهو ما ينفيه الرئيس.

وقال بيزلي “نشكركم للسماح لنا بأن ننعم بالاستقلالية ولعدم تسييس عملنا من جانب أي جهة”.

وكان بيان سابق لمنظمة الأغذية العالمي قد ذكر أن المدارس هي “أنسب منصة للوصول للتجمعات السكنية بشكل مستقل”.

والتقى بيزلي أيضا مع زعيم المعارضة خوان غوايدو وسفراء من عدة دول أوروبية بحسب ما ورد في تغريدات من غوايدو وسفير فرنسا. (رويترز)