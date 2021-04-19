اتفاق لإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة "سبوتنيك V" الروسي سنويا في الصين

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مع شركة "هوالان بيولوجيكال باكتيرين" لإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" في الصين كل عام.

وجاء في بيان الصندوق: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "هوالان بيولوجيكال باكتيرين" التوصل لاتفاق بشأن إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح الأول في العالم ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" في الصين كل عام".

في أغسطس/آب 2020، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كوفيد-19، طوره مركز الأبحاث "غامالي".

تمت الموافقة على الدواء حاليًا في 60 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها نحو 3 مليارات شخص. تم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.6% من خلال نشر البيانات في المجلة الطبية الرائدة The Lancet