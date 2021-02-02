اتفاق ينهي حصار "قسد" لأحياء الحسكة والقامشلي

كشفت مصادر ميدانية في سوريا، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدأت برفع الحواجز الاسمنتية في حي طي بمدينة القامشلي، تمهيدا لفك الحصار عن المدينة.

وأفادت مصادر موثوقة أن اجراءات حكومية اتخذت في محافظة حلب ضمن اتفاق عقد بين الحكومة السورية وقسد برعاية روسية في محافظة حلب، هدفها إنهاء الحصار الذي تفرضه قسد على أحياء مدينتي الحسكة والقامشلي.

ووفق المصادر،

جرت اجتماعات بين مسؤولين عسكريين وأمنيين في مدينة حلب مع مسؤولين من (قسد) عبر الجانب الروسي خلال اليومين الماضيين لبحث ملف حصار قسد لأحياء في مدينتي الحسكة والقامشلي.

ووفق مصادر حكومية، من المتوقع أن تتخذ بعد ظهر اليوم الثلاثاء إجراءات لفك الحصار تدريجياً عن أحياء في مدينتي الحسكة والقامشلي، بعد أن اتخذت الحكومة السورية إجراءات في حلب.

ونوّه المصدر أنه تمّ التوافق مبدئياً على

تخفيف إجراءات فك الحصار عن الحسكة والقامشلي بالتدريج بعد اتخاذ اجراءات حكومية في حلب.

وأشارت المصادر كذلك إلى أن قافلة من المحروقات دخلت قبل قليل من الحسكة، متوقعاً البدء باتخاذ أولى الخطوات بإدخال المواد الغذائية إلى أحياء الحسكة والقامشلي المحاصرة اليوم.

واعتبر المصدر أنه لا يمكن القول إنه تمّ فك الحصار لحين إزالة كافة الإجراءات التي اتخذت قبل بدء الحصار، وأكّد المصدر أنه لا يوجد ضمان كامل لتطبيق الاتفاق، في ظل وجود طرف يتلقى تعليمات من المحتل الأميركي.

وقتل مسلحان من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة أميركياً قبل يومين، باستهداف رتل من العربات والسيارات العسكرية التابعة لها، على طريق الخرافي بريف الحسكة الجنوبي بعبوة ناسفة

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