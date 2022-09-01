اتهامات "موثوقة" بالتعذيب والعنف الجنسي في شينغيانغ

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التعامل "بشكل عاجل" مع الادعاءات "الموثوق بها بالتعذيب والعنف الجنسي" في إقليم شينغيانغ الصيني.

وقالت المفوضية في تقرير نشرته ليل الأربعاء - الخميس إن "الادعاءات المتعلقة بممارسات متكررة من التعذيب أو سوء المعاملة، ولا سيما علاجات طبية قسرية واحتجاز في ظروف سيئة، هي ادعاءات موثوق بها، كما هي أيضا حال الادعاءات الفردية المتعلقة بأعمال عنف جنسي وعنف على أساس الجندر".

وقالت ميشيل باشليت، التي أنهت فترة ولايتها كرئيسة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الأربعاء وسط جدل حول تعاملها مع الانتهاكات المزعومة في شينجيانغ في بيان لها إن "الحوار وتوسيع فهمي لا يعنيان التغاضي أو غض النظر عن الانتهاكات أو استبعاد التحدث عنها علنا".