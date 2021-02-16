اتهام ايران بمخطط ضرب سفارة الامارات في اثيوبيا.. وطهران ترد

اتهم مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، إيران بتنشيط خلاياها النائمة في إفريقيا، وبأنها المسؤولة عن مؤامرة استهداف سفارة الإمارات في أديس أبابا" بداية فبراير/ شباط الجاري.

وأكد المسؤولون في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن "السلطات الإثيوبية اعتقلت خلية من 15 شخصاً وضبطت أسلحة ومتفجرات".

وردت السفارة الإيرانية في إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، على مزاعم التخطيط من قبل إيران لشن هجوم على سفارة الإمارات العربية المتحدة في هذا البلد.

وصرحت السفارة الإيرانية في إثيوبيا، في بيان لها، أن "هذه الاتهامات التي لا أساس لها تتم فبركتها من قبل وسائل الإعلام المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية العميلة للكيان الصهيوني"، مضيفا: أنه لا إثيوبيا ولا الإمارات تحدثت عن ضلوع إيران في هذه القضية؛ حسب وكالة "فارس" الإيرانية

وقال تقرير "نيويورك تايمز"، أن "إيران اتجهت إلى تنشيط خلايا نائمة في أفريقيا، سعياً وراء أهداف سهلة، في محاولة للثأر لمقتل مسؤول العمليات الخارجية في الحرس الثوري، قاسم سليماني، بضربة أمريكية، واغتيال محسن فخري زاده نائب وزير الدفاع الإيراني لشؤون الأبحاث العام الماضي".

وأكد المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون، أن

"العملية كانت من تدبير إيران التي قامت أجهزتها الاستخبارية بتنشيط خلية إرهابية نائمة في أديس أبابا منذ الخريف الماضي بأوامر تتمثل في جمع المعلومات الاستخبارية حول سفارتي الولايات المتحدة وإسرائيل هناك".

وقالت مديرة الاستخبارات لدى البنتاغون في أفريقيا، الأدميرال هايدي بيرغ، إن "إيران كانت وراء العناصر الـ15 الذين تمكنت السلطات الإثيوبية من اعتقالهم، وإن المدعو أحمد إسماعيل، وهو العقل المدبر وراء هذه المؤامرة الفاشلة، قد جرى اعتقاله في السويد"

وأوضحت بيرغ، "لقد تعاونت السلطات الإثيوبية والسويدية معاً في إحباط هذه المؤامرة"، مشيرة إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأن "ما لا يقل عن 3 من عناصر الخلية المعتقلة، ربما يكونون عملاء إيرانيين حقيقيين".

وكانت إثيوبيا، قد أعلنت في الثالث من فبراير/ شباط الجاري، إحباط هجوم على سفارة الإمارات في إثيوبيا والسودان.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية في تقرير منشور عبر موقعها الرسمي إن جهاز المخابرات اعتقل 15 شخصا، بتهمة التآمر على شن هجوم على سفارة دولة الإمارات في أديس أبابا، والخرطوم. وقالت الوكالة إن "المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أشخاص يحملون جنسيات أجنبية"

وعثرت الأجهزة الأمنية الإثيوبية بحوزة تلك المجموعة على أسلحة ثقيلة ومتفجرات ووثائق مختلفة، ومخططات للهجوم على السفارة الإماراتية.

وألقت قوات الأمن على أحمد أدرايتو، أحد أعضاء المجموعة البالغ من العمر 35 عاما، الذي يعتبر أحد العقول المدبرة للهجوم.

واعترف أدرايتو باستقبال عشرات الآلاف من الدولارات، لتنفيذ الهجوم الإرهابي.

كما اعترف المشتبه به الآخر، محمود عبد القاني أنه كان على صلة بهذا الهجوم، وكان يخطط لتنفيذ الهجوم على السفارة الإماراتية.

واعترفت كذلك المجموعة بأنها كانت تستعد لهجوم مماثل على سفارة الإمارات في الخرطوم بالسودان.

የተባበሩት አረብ ኢሚሬትስ ኤምባሲ ላይ የሽብር ጥቃት ለመፈፀም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የሽብር ቡድን አባላት በቁጥጥር ስር ዋሉ https://t.co/ftPqkuCIWB via @የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት pic.twitter.com/59IX1WxfLc — Ethiopia News Agency (@EthiopianNewsA) February 3, 2021

كما اعترف أعضاء المجموعة أن زعيمهم يدعى، أحمد إسماعيل، ويعيش في السويد، والذي تم اعتقاله على خلفية دعم أنشطة إرهابية، بالتنسيق بين وكالات استخباراتية أوروبية وأفريقية وآسيوية.