اتهام بريطانية بالاعتداء جنسيا على مراهقة ضعيفة البصر بعدما تظاهرت بأنها رجل

بدات محكمة في انجلترا النظر في قضية امراة بريطانية متهمة بخداع مراهقة مصابة بضعف شديد في البصر واقناعها باقامة علاقة غرامية معها بعدما تنكرت في زي رجل واجبرتها على خلع نظارتها اثناء ممارستها الجنس معها.

وقالت صحيفة "تلغراف" ان جورجيا بيلهام (21 عاما) متهمة بالايقاع بالمراهقة البالغة من العمر 19 عاما، عن طريق انشاء حسابات مزيفة على مواقع التواصل تحت اسم "جورج باري"، ومراسلتها باسم "جورج_132".

واستخدمت بيلهام في حسابها صورة كرتونية تظهر رجلا اشقر يضع نظارات شمسية.

ومطلع 2021، بدات اللقاءات الفعلية بين المراتين اللتين اصبحتا مرتبطتين عاطفيا.

وكانت بيلهام خلال تلك اللقاءات تتنكر في زي رجل وترتدي معطفا تتعمد ابقاء قلنسوته مرفوعة على راسها، ثم تعمد الى اجبار المراهقة ضعيفة البصر على خلع نظارتها كلما كانتا معا حتى لا تراها بوضوح وتفضح امرها.

وحتى تبرر ارتداء المعطف بهذا الشكل، اخبرت بيلهام ضحيتها بان السبب هو انه عضو في عصابة جريمة البانية.

ولم يتم كشف الخديعة الا بعدما راودت الشكوك والدة المراهقة التي ابلغت ابنتها بانها غير مقتنعة بان صديقها كان رجلا بالفعل.

وقال الادعاء للمحكمة انه بينما وافقت الضحية على القيام بافعال جنسية مع "جورج" المزعوم، لكنها لم توافق على ذلك مع المتهمة الحقيقية بيلهام التي تواجه حاليا 17 اتهاما بينها الاعتداء جنسيا والاعتداء جنسيا عن طريق الايلاج.

وبحسب ممثلة الادعاء انا بوب، فان "محور القضية هو ان المتهمة خدعت شخصا هو في واقع الامر امراة شابة".

واضافت ان "ذلك يعني ان كافة الافعال الجنسية التي حصلت بين هذين الشخصين كانت بناء على تظاهر مزيف، وبالتالي لم تنطو على تراض حقيقي".

شبه عمياء

وصف الادعاء المراهقة امام المحكمة بانها ضعيفة البصر ولا يمكنها ان ترى بوضوح الاجسام التي تبعد عن وجهها اكثر من 14 سنتمترا، ما يعني انها تصبح من دون نظارتها شبه عمياء.

ورغم ان العلاقة اتخذت طابعا جنسيا، لكن الادعاء قال انه عندما كانتا تمضيان الليل معا، فان المتهمة حرصت على البقاء مرتدية ملابسها، حتى وهما في السرير.

وشيئا فشيئا اصبحت المراهقة محبطة بسبب رفض المتهمة السماح لها بلمسها بطريقة حميمة وتذرعها بمختلف الحجج لعدم ممارسة الجنس معها.

وقالت ممثلة الادعاء انه ليس واضحا ما اذا كانت بيلهما منجذبة جنسيا لضحيتها المراهقة او انها كانت تشعر بالمتعة لمجرد خداعها.

واضافت ان المتهمة كانت معتادة على اصطحاب المراهقة في سيارتها، لكن في احدى المرات تم ايقافها من قبل الشرطة بسبب حادث سير، وحينها شعرت بالذعر خشية افتضاح امر هويتها الحقيقية.

ويومها سمعت المراهقة رجل الشرطة يخاطب بيلهام باسم حورجيا الذي كان يقراه على رخصة سوقها. وحين واجهتها في وقت لاحق وطلبت منها تفسيرا، قالت لها المتهمة انها كانت اعطت الشرطي رخصة سوق مزورة تحمل ذلك الاسم.

وحين لم تقتنع الضحية بهذا الرد، طلبت من بيلهام ان تقدم لها وثيقة تثبت انها رجل، لكن الاخيرة تحججت بانها ليس لديها جواز سفر، ثم قامت لاحقا بارسال صور اليها عبر الايميل يظهر فيها رجل اشقر

ولم يطل الامر حتى صدقت شكوك المراهقة بعدما قابلت امها المتهمة بيلهام لاول مرة في اب/اغسطس عام 2021، وتمكنت من كشف حقيقتها من الوهلة الاولى. ولم يطل الامر حتى تم اعتقالها.

وبحسب "تلغراف" فقد اعتذرت بيلهام للمراهقة واخبرتها بان ما حصل كانت نتيجة ان "الخديعة استحوذت على حياتي".