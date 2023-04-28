اتهام قوات حميدتي باطلاق نار على طائرة اجلاء تركية

اتهمت قوات الجيش السوداني التي يقودها وزير الدفاع عبدالفتاح البرهان المتمردين بالاعتداء على طائرة تجلي رعايا دول اجنبية مماادى الى وقوع اضرار فيها

وقالت قوات الجيش السوداني ان المتمردين في اشارة الى قوات الدعم السريع تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له طائرة إجلاء تركية طراز C130 صباح اليوم الجمعة حيث وقعت الحادثة أثناء تقربها للهبوط بمطار وادي سيدنا

وقالت ان المتمردينيحاولون عرقلة جهود الإجلاء بمثل هذه التصرفات الخطيرة

وقالت قوات الجيش في بيان ان الاعتداء ادى إلى تضرر خزانات الوقود بالطائرة وإصابة أحد أفراد طاقمها واشارت الى ان الطائرة هبطت بسلام بمطار وادي سيدنا بسلام وجاري إصلاح الطائرة

وزارة الدفاع التركية: تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار في مطار وادي سيدنا بالخرطوم ولا إصابات#السودان#تركيا#الحدث pic.twitter.com/BeHiGFQk29 — ا لـحـدث (@AlHadath) April 28, 2023

ومع تاكيدات انقره بتعرض احدى طائراتنها الى هجوم مسلح ، فان قوات احمد حميدتي دقلو نفت تورطها في الهجوم، وقال بيان صادر عن قوات الدعم السريع "قواتنا ملتزمة بشكل صارم بالهدنة الإنسانية التي وأفقنا عليها منذ منتصف الليل وليس لدينا في محيط المنطقة أي قوات".

ومع اشتداد المعارك، بدأت عدة دول باجلاء رعاياها من السودان فيما تحدثت مصادر عن سقوط قتلة بينهم مصريين واميركيين خلال المعارك ومحاولات الانتقال الى مناطق آمنة