اتهام كوبي لواشنطن بتأجيج اضطرابات تشهدها البلاد

اتهمت كوبا بشكل واضح واشنطن بالتورط المباشر في الاضطرابات تشهدها البلاد.

وجاء ذلك من خلال اتهام وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، للولايات المتحدة بالتورط المباشر بتنظيم الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت في كوبا.

وشهدت بعض مدن كوبا يوم 11 يوليو مظاهرات قالت وسائل إعلام محلية إن المشاركين فيها أثاروا أعمال شغب ونهبوا محلات تجارية.

واندلعت الاحتجاجات وسط أسوأ أزمة اقتصادية في كوبا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان حليفا للبلاد وكذلك وسط زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف رودريغيز، خلال مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء: "أنا اتهم حكومة الولايات المتحدة بأنها متورطة بشكل مباشر في أحداث 11 يوليو(تموز) وتتحمل مسؤولية كبيرة عنها".

وأضاف: “شارك في أحداث 11 يوليو هؤلاء الذين كانت الولايات المتحدة ستسميهم بوكلاء دولة أجنبية، هؤلاء الذين يتلقون تمويلا وإرشادات من الخارج، من يتنقل بسيارات تتمتع بصفة دبلوماسية، من يلتقي بالدبلوماسيين

الأمريكيين، من يزور دائما المؤسسات الدبلوماسية ومن يحرض دائما على التحرك ضد النظام الدستوري والقوانين في كوبا”.

وفي حين تلقي الحكومة باللائمة على العقوبات الأمريكية وجائحة “كوفيد-19″، يشير منتقدوها إلى عدم كفاءتها واتباعها نظام الحزب الواحد.