اتهام ولي امر بالارهاب لاحتجاجه على اغتصاب متحول جنسي لابنته

شن السيناتور الأمريكي توم كوتون هجوما قاسيا على قاضي اميركي كان الاخير قد حكم على والد فتاة مراهقة تبلغ (15 سنة) بعد دفاعه عنها التي حاول متحول جنسي اغتصابها

واقدم المتحول الشاذ على اغتصاب الطفلة في حمامات المدرسة وعندما اعترض والدها ولي امرها ، أمرت الإدارة باعتقاله وتم توجيه تهمه الارهاب له

السيناتور الاميركي اتهم المدرسة بالتغطية على الواقعة حتى لا تعكر عليهم احتفالات ما يعرف بـ شهر الفخر وهي الاحتفالات بترويج الشذوذ الجنسي الذي تدعمه اميركا وتدعو العالم لرعايته

السيناتور كوتون قال ان شاب يرتدي ملابس نسائية اعتدى على الطفلة في حمام المدرسة وان مجلس مدرسة مقاطعة لودون قام بالتغطية على الحادث لانها تضر بسياستهم المتعلقة بالمتحولين جنسيا

واضاف ان والد الفتاة ويدعى سكوت سميث ذهب الى مجلس ادارة المدرسة وحاول الدفاع عن حقوق ابنته لكنه ادين دوليا وقال للقاضي ان هذا القرار مخزي للغاية وعليك ان تستقيل لانك وصمة عار

القاضي رد على السيناتور بالادعاء بانه يعتبر ان اغتصاب الطفلة ابشع جريمة وان والدها سكوت محمي بموجب الدستور

رد السيناتو على القاضي ليؤكد انه اتخذ قراره باعتبار الوالد ارهابي بناءا على تقارير مجلس المدرسة

