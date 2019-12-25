اخلاء نتانياهو من مهرجان انتخابي في عسقلان اثر اطلاق صواريخ من غزة (فيديو)

هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها نتنياهو لمثل هذا الموقف، حيث جرى اخلاؤه على عجل من على المنصة في ايلول سبتبمر الماضي بينما كان يدلي بتصريحات للصحافيين في مدينة اشدود على اثر اطلاق صواريخ من غزة.

أظهرت لقطات فيديو لحظة إجلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزوجته من على منصة تجمع انتخابي كان به العشرات في مدينة عسقلان بعد انطلاق صافرات الإنذار.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسلحين في قطاع غزة أطلقوا صواريخ على مدينة عسقلان الجنوبية.

وتزامن الهجوم مع زيارة كان يقوم بها نتانياهو للمدينة في إطار حملته الانتخابية، وفق موقع صحيفة يديعوت أحرونوت.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تويتر "متابعة للتقارير عن تفعيل إنذار في منطقة الجنوب رُصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي".

وبعد فترة قصيرة عاد نتانياهو إلى المنصة لاستكمال المؤتمر الانتخابي للترويج لحزبه للاستعداد للانتخابات، بحسب لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية.

🇮🇱 — VIDEO: The moment Prime Minister Netanyahu and his wife Sarah were evacuated from the stage in Ashqelon due to incoming rockets from Gaza pic.twitter.com/Vza5iRAbXy — ®️BELAAZ (@TheBelaaz) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩

وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها نتنياهو لمثل هذا الموقف، حيث جرى اخلاؤه على عجل من على المنصة في ايلول سبتبمر الماضي بينما كان يدلي بتصريحات للصحافيين في مدينة اشدود على اثر اطلاق صواريخ من غزة.

ووافق الكنيست الإسرائيلي في 12 مارس الجاري على قرار إجراء انتخابات عامة جديدة يوم الثاني من مارس المقبل، هي الثالثة في البلاد خلال أقل من عام، بعد فشل تشكيل الحكومة.

