اثيوبيا: الملء الثاني في موعده

أعلنت رئاسة الحكومة الإثيوبية أن أديس أبابا ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر، متهمة جهات خارجية وأخرى داخلية، بإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.

واتهم رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي تلك الجهات بإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، التي تشهد أزمات داخلية وأخرى إقليمية.

العلاقة مع مصر والسودان

وعلى الصعيد الإقليمي، تعيش علاقات إثيوبيا مع مصر والسودان أزمة بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق، أكبر روافد نهر النيل. وعبر أحمد مرارا عن عزمه البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وهو ما تنظر إليه القاهرة والخرطوم بعين القلق، لأنه يهدد إمدادات المياه لهما.

ويرى مراقبون أن إصرار رئيس الوزراء على إبراز قضية سد النهضة، محاولة لدفع مواطني بلاده إلى الالتفاف حوله في مواجهة أزمات الداخل والخارج.

نهر النيل

نهر النيل العظيم، أطول أنهار الدنيا قاطبة (6670 كم) تتقاسم مياهه ومجاريه وفروعه إحدى عشرة دولة أهمها إثيوبيا والسودان ومصر. على ضفافه نشأت الحضارات واستقرت الشعوب وتطورت الزراعة والبناء والعلوم والأديان. تأتي مصادره المائية من فرعين، النيل الأبيض في أواسط أفريقيا والنيل الأزرق من إثيوبيا حيث ترفده بنحو 86 في المئة من موارده المائية، لكن السودان يستهلك 18.5 مليون متر مكعب وتستهلك مصر 55.5 مليون متر مكعب من مجموع ما يعادل 84 مليون متر مكعب من المياه المتدفقة في النهر. وقد بررت إثيوبيا إقامة هذا السد الضخم بـ”الاستغلال العادل لمياه النيل واحتياجات التنمية الإثيوبية”.

إقليم تيغراي

وكان مجلس الأمن الدولي، أعرب بوقت سابق عن قلقه من الوضع الإنساني في إقليم تيغراي، مع ورود تقارير تحدثت عن ارتكاب الجيش الإثيوبي جرائم ضد المدنيين هناك.

وأدى القتال إلى مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح من منازلهم، في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة.

من جهة أخرى، تشهد العلاقات بين إثيوبيا ومصر والسودان توترا متصاعدا بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق أكبر روافد نهر النيل.

وشدد آبي أحمد مرارا على عزمه البدء بالمرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وهو ما تعارضه القاهرة والخرطوم.

وكان السودان لوح بملاحقة إثيوبيا قضائيا في حال استمرت بملء سد النهضة في غياب اتفاق ثلاثي يشمل مصر.