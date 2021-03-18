مصر.. "الجنرال الصامت" يوجه رسالة للحكومة بخصوص سد النهضة

وجه رئيس لجنة المفاوضات المصرية الإسرائيلية في طابا اللواء محسن حمدي، والذي لقب بـ "الجنرال الصامت"، رسالة للحكومة المصرية حول سد النهضة بعد 32 عاما من تحرير طابا.

وقال الجنرال الصامت في تصريحات لموقع "الأهرام" الحكومي، إنه: "لا يجب أن ننجرف لجدال جانبي يحيدنا عن المفاوضات الرئيسية".

وتابع: "القانون الدولي والمراجع التاريخية الثابت تسجيلها في الأمم المتحدة تثبت الحقوق مؤيدة بخرائط ووثائق وصور، والتمسك بالمبادئ أمام أي دولة تحاول التلاعب".

وأكد: "تأخرنا جدا في إثبات الحق المصري ووجهة النظر الفنية، ولابد من استمرار الضغط بحقوقنا ومراعاة التوقيت".

وتابع: "عموما مصر أعلنت دعمها لحق إثيوبيا في التنمية مع الحفاظ علي الحقوق المائية لدول المصب مصر والسودان لأنها مسألة حياة"