اجازة عيد الفطر مدفوعة في مصر والاعلان عن موعدها

حددت الحكومة المصرية، الإثنين، موعد إجازة عيد الفطر السعيد، والتي ستتزامن هذا العام مع ذكرى تحرير سيناء وقالت الحكومة ان الاجازة ستكون مدفوعة الاجر

وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي في قرار وزاري ان الفترة الواقعة ما بين يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل/ الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، ستكون اجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، بدوره قد توقع أول أيام عيد الفطر، للعام الحالي 1444/2023، وذلك وفق الحسابات الفلكية، حيث كشف عن ان هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 6:14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس، الذي يوافق في التاريخ الهجري 29 رمضان 1444، ويصادف في التاريخ الميلادي 20 إبريل 2023.