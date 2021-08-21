اجتماعا طارئا لمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان

بدعوة من المملكة العربية السعودية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وكانت السعودية قد أكدت "وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه".

وقالت المنظمة: "بناء على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأحد 22 أغسطس 2021 في مقر الأمانة العامة، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية".

وأعربت كذلك عن الأمل في أن تعمل حركة "طالبان" وكل الأطراف الأفغانية الأخرى على "حفظ الأمن والاستقرار والأرواح".