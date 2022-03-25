اجتماع أمريكي إسرائيلي مرتقب في القدس

أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيصل إلى إسرائيل مساء السبت، مشيرة إلى أنه لن يزور المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

تقرير: اجتماع أمريكي إسرائيلي مرتقب في القدسبلينكن إلى الشرق الأوسط والملف الأوكراني على رأس الأجندة

وذكرت هيئة البث، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى القول، إن هناك "عملا تنسيقيا لإقامة اجتماع ثلاثي (إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات)، ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

وأوضحت هيئة البث أن الاجتماع سيكون على مستوى وزراء الخارجية، إذ سيجمع بلينكن، بنظيريه الإسرائيلي يائير لبيد، والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، لافتة إلى أنه "إذا جاء بن زايد إلى إسرائيل، فستكون هذه أول زيارة رسمية له.

وأشارت إلى أنه "بعد نحو عام ونصف من اتفاقات أبراهام، تعمل إسرائيل كنوع من الوسيط بين أبو ظبي وواشنطن، ومثل هذا الاجتماع، إذا تم عقده في هذا الوقت من شأنه أن يشير إلى محاولة لتهدئة التوترات".