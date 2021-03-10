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اجتماع أمني اسرائيلي مصري في شرم الشيخ

منشور 10 آذار / مارس 2021 - 08:51
إيلى كوهين
وزير الاستخبارات إيلى كوهين

 أفادت هيئة البث الإسرائيلي الأربعاء بأن وزير الاستخبارات إيلى كوهين اجتمع أمس في منتجع شرم الشيخ بمصر مع نائب رئيس المخابرات المصرية اللواء ناصر فهمي.

 وأضافت أن الجانبين بحثا قضايا أمنية واستخباراتية مشتركة للبلدين.

 وأشارت إلى أن الجانبين بحثا “محاربة الإرهاب الإسلامي المتطرف خاصة في شبه جزيرة سيناء، وتأمين حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر”.

وذكرت أن اللواء فهمي أكد أن مصر معنية بدفع التعاون مع إسرائيل في جميع المجالات إلى الأمام، وأنها ستعمل على تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والمجالات الأخرى مع إسرائيل.

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