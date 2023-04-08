اجتماع بنغازي الامني يتفق على طرد المرتزقة واجراء الانتخابات

انتهى اجتماع بنغازي الأمني اليوم السبت، إلى التاكيد على دعم الانتخابات، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا ومعالجة مشاكل المهجرين

وقال البيان الختامي للاجتماع الذي اسرف عليه عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، بمشاركة أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 وقيادات عسكرية وأمنية من شرق وغرب البلاد، "اتفق المجتمعون على البدء في إجراءات معالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية، وضرورة تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين"

وعقدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اجتماعاً هدف إلى تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية وللمضي قدماً في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي (2023) والقبول بنتائجها من جميع الأطراف وفق ما اشار البيان الختامي

وياتس الاجتماع في بنغازي ضمن سلسلة من المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة لدعم المسار العسكري، بدأتها من تونس ثم طرابلس، وقالت ان الهدف منه توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ووقف تردّي الوضع الأمني بالبلاد واجراء الانتخابات العامة نهاية العام الجاري