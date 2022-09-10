اجتماع فاشل بين رئيسي المخابرات السورية والتركية

كشفت تقارير اعلامية وسياسية عن فشل اجتماع جمع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، ونظيره التركي هاكان فيدان ، في موسكو بوساطة روسية، وجاء اللقاء في سياق الاجتماعات السرية التي جمعت بين الشخصيتين الامنيتين خلال السنوات الماضية

وقال موقع “إنتلجنس أونلاين” الاستخباري الفرنسي ان الاجتماع لم يفض الى اي نتائج تجمع توافق الطرفين، حيث قد مملوك وفيدان لائحة طويلة من المطالب التي لا يمكن التنازل عنها خلال الاجتماع وفق ما كشفت عنه صحيفة الشرق الاوسط اللندنية

خلال الاجتماع طالب مملوك من انقرة:

• وضع جدول زمني للانسحاب التركي من الأراضي السورية

• إعادة إدلب الخاضعة لسيطرة تنظيمات ارهابية مدعومة من تركيا منذ 2015 الى الحكم السوري

• استعادة السيطرة على معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب

• وفتح طريق “M4” الذي يمتد من حدود البحر المتوسط غرباً إلى العراق شرقاً

• ومساعدة دمشق على تخطي العقوبات الغربية ، والمساهمة في إعمار سورية

• المساعدة على استعادة السيطرة على الثروات الطبيعية من نفط وغاز وزراعة شرق الفرات.

في المقابل قدمت انقره جملة من المطالب تتضمن:

• عمل جدي ضد “حزب العمال الكردستاني” وجناحه السوري “وحدات حماية الشعب” الكردية

• مفاوضات مع “المعارضة السورية” المدعومة من تركيا للوصول إلى تسوية سياسية

• عودة اللاجئين السوريين

• إنشاء مناطق آمنة في حلب ومناطق أخرى شمالي سورية بعمق 30 كم، ومساعدة وتسهيل عمل اللجنة الدستورية السورية”.

يشار الى ان هذا الاجتماع هو السابع المعلن عنه بين المسؤولين التركي والسوري فقد توسطت روسيا لعقد اجتماع في مدينة كسب السورية في شهر كانون الأول 2018، وبعده جرت خمسة اجتماعات بين العامين (2018-2019)