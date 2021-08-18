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اجتماع لـ (G7) حول أفغانستان الأسبوع المقبل

منشور 18 آب / أغسطس 2021 - 04:31
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

اتفق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون على عقد اجتماع افتراضي لزعماء مجموعة السبع (G7) الأسبوع المقبل لمناقشة وضع استراتيجية ونهج مشتركين.

وتخطط بريطانيا لنقل 5 آلاف شخص ضمن سياسة إعادة التوطين والمساعدة للأفغان.

وناقش الزعيمين ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين الحلفاء والشركاء الديمقراطيين بشأن المضي قدما في سياسة أفغانستان بما في ذلك السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها تقديم المزيد من المساعدة الإنسانية والدعم للاجئين وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر

 

كلمات دالة:جو بايدنافغانستان

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