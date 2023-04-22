اجلاء رعايا اميركا والصين وفرنسا وبريطانيا والبعثة الاردنية من السودان

بدأ الجيش السوداني، اليوم السبت، عملية إجلاء البعثات الأجنبية وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة إثر الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد قليل من اعلان السعودية اجلاء بعثتها من الخرطوم والعمل على اجلاء رعاياها ورعايا دول اخرى

وقال الجيش السوداني في بيان، ان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول بشأن تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد وقال ان عملية الاجلاء تخص الرعايا التر ترغب دولهم باجلاءهم ، وان البرهان وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول.

واشار الى ان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين طلبت إجلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم بعد اجلاء البعثة السعودية والاردنية

إنفاذًا لتوجيهات القيادة -حفظها الله- بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، تُعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة pic.twitter.com/nyjgOVLRDT — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 22, 2023

وقد تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، السبت، في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر وسمعت اصوات الانفجارات في محيط القصر الرئاسي مع تجدد المعركة بين الجيش والدعم السريع باستخدام جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة