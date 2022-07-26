اجهزة امنية طاردت ملكة جمال الارض بتهمة سرقة نبيذ

اعتقلت الاجهزة الامنية الاسبانية ملكة جمال الارض المكسيكية ريسيلا لارا جيفارا التي فازت بهذا اللقب لبلدها عام 2016 بعد مطاردة في جميع أنحاء أوروبا استمرت لتسعة أشهر بتهمة سرقة 45 زجاجة من النبيذ الفاخر، تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليون دولار.

وكانت ريسيلا لارا جيفارا، التي شاركت في مسابقة ملكة جمال في المكسيك، وشريكها قضيا شهوراً طويلة فارين من العدالة، بعد سرقتهما زجاجات نبيذ من مطعم-فندق فاخر في إسبانيا وقد اعتقلا اثناء محاولتهما عبور حدود كرواتيا الجبل الأسود في أوروبا الشرقية.

وفي التفاصيل فان غيفارا وصديقها دخلا إلى فندق “أتريو” في مدينة كاسيريس بغرب إسبانيا باستخدام هوية سويسرية مزيفة وكانت ترتدي شعراً مستعاراً ونظارة شمسية، وفي وقت لاحق من تلك الليلة، اكتشف المسؤولون بالفندق اختفاء 45 زجاجة من قبو النبيذ بالمطعم، تعود لعام 1806 والتي تقدر قيمتها بأكثر من 300 ألف دولار.

ووفق التحقيقات فقد تناول الشريكان العشاء في المطعم الفاخر لثلاث مرات في السابق كما قاما بزيارة قبو النبيذ الفاخر، وهو تقليد يتبعه المطعم منذ سنوات، ثم ذهبت جيفارا وشريكها دوميترو إلى غرفتهما في الفندق.

و بعد الساعة الواحدة صباحاً، اتصلت جيفارا بخدمة الاستقبال وسألت عما إذا كان بإمكانهما إرسال خدمة الغرف، فوافق موظف الاستقبال على خدمتها وترك مكتبه ليتسلل صديقها الروماني الهولندي دوميترو إلى قبو النبيذ مع العديد من الحقائب، مستخدماً بطاقة المفاتيح التي قام بسرقتها بطريقة ما من قبل لفتح الباب، وعاد إلى غرفة الفندق مع 45 زجاجة نبيذ باهظة الثمن مخبأة في الأكياس ثم خرج الزوجان من الفندق في الساعة 5 صباحاً وغادرا سيراً على الأقدام.

وظهر الثنائي مجددا في كانون الثاني في رومانيا عندما جدد دوميترو جواز سفره، ثم اختفى مرة أخرى. وفي 19 يوليو/تموز ألقت السلطات القبض على الزوجين اللذين كانا يحاولان عبور حدود كرواتيا والجبل الأسود.