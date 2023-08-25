احالة ضابط عراقي للتقاعد بعد جلسة تصوير مع زوجته

اطاحت سيدة عراقية بزوجها من مهنته العسكرية من غير قصد بعد ان نشرت فيديو لهما احتفالا بترقيته الى رتبه اعلى في الشرطة العراقية

وتحت عنوان يا فرحة ما تمت تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيدية للضابط الذي ترقى الى رتبه عقيد وزوجته

لكن وزارة الداخلية العراقية وجدت ان نشر مثل تلك الافلام اساءة للاخلاق المهنية والاداب والضوابط وسمعة جهاز الشرطة حيث تمت احالته الى التقاعد

وظهرت الزوجة وهي تلبس الرتبة لزوجها وسط اشعار باللهجة العراقية ، وفي البلدان العربية فان للبزة العسكرية هيبة ومكانة وقدسية

وزير الداخلية العراقي الفريق الركن عبد الأمير الشمري، بعد اصداره لقرار الفصل قال في بيان "وجهت كافة ضباط ومنتسبي الوزارة بالالتزام بقواعد السلوك المهني وسمعة وزارتهم والشرف الوظيفي الأمني والابتعاد عن كل عمل مشين يسيء إلى سمعة وزارتهم وعوائلهم الكريمة".