احباط مخطط لاغتيال الرئيس الفنزويلي

أحبطت الحكومه في فنزويلا مخططا لشن هجوم بطائرة بدون طيار على الرئيس نيكولاس مادورو بحسب رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريجيز.

ونجا الرئيس مادورو من محاولة فعلية لاغتياله في عام 2018، عندما انفجرت طائرات بدون طيار تحمل متفجرات أمامه بينما كان يتحدث في حفل للحرس الوطني في كاراكاس. ولم يصب بأذى، ولكن سبعة من جنود الحرس الوطني أصيبوا بجروح.

وأشار رودريجيز إلى نشر 4 طائرات بدون طيار في 22 حزيران/يونيو لاستهداف مادورو خلال حفل لافتتاح نصب تذكاري جديد لإحياء الذكرى المئوية الثانية لمعركة كارابوبو.

وأوضح رودريجيز في مؤتمر صحافي أن "أجهزة مخابراتنا عطلت أربع طائرات بدون طيار ، وسنعرف قريبا من أين تم شراؤها ، ومن الذي طلبها ، وما هي خطة اغتيال الرئيس وكبار الشخصيات في حفل افتتاح النصب في كارابوبو" .