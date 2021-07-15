احباط هجوم كبير في موسكو وروسيا تتهم اميركا بدعم الانقلاب على بوتين

احبطت السلطات الامنية الروسية هجوما ارهابيا كان مخطط القيام به في وسط تجمع شعبي كبير، فيما اتهمت موسكو البيت الابيض بالعمل على قلب النظام الروسي على غرار الانقلاب في اوكرانيا

احباط هجوم ارهابي في موسكو

وقالت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أنها أحبطت مخططا ارهابيا كان مخطط له في مكان مزدحم بالعاصمة موسكو، وعلى اثر التحقيقات تم القبض على مواطن روسي اقر بانه كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة وسط حشد من الناس في موسكو في يوليو الجاري، واشارت الى التحقيقات قادت الى اكتشاف مخبأ سريا فيه مكونات لتصنيع عبوات ناسفة، وإرشادات لتصنيع العبوة ومراسلاته مع عناصر تنظيمات إرهابية مقرها سورية

اتهام روسي لاميركا

على صعيد متصل يبحث المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي للعلاقات الدولية، من خلال ندواته عبر الإنترنت إمكانية استخدام تجربة "ميدان" أوكرانيا، في روسيا وهو ما اعتبرته موسكو تدخلا اجنبيا في شؤونها الداخلية

كشف فاسيلي بيسكاريف رئيس لجنة مجلس الدوما ان الباحثين ناقشو إمكانية استخدام خبرات المسلحين الذين شاركوا في أحداث الميدان في كييف عام 2014، وتطبيقها على أراضي روسيا وفق ما افادت قناة نوفوستي المحلية الروسية

وأشار بيسكاريف إلى أنه تم إرسال جميع المواد التي تم جمعها بعد الاجتماع إلى النيابة العامة وإلى الهيئة الفيدرالية لمراقبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روس كومنادزور" لاتخاذ القرارات اللازمة.