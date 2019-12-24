احتجاجات العراق تعيق تنفيذ مشروع حيوي مع الأردن

كشفت تقارير إعلامية عن تعليق مشروع مد أنبوب لضخ النفط من العراق إلى الأردن، والذي تم الاتفاق على تنفيذه منذ سنوات.

نقلت ذلك صحيفة "العربي الجديد" عن مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب موسى هنطش، والذي قال إن الأوضاع الأمنية الصعبة والاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ عدة أشهر أثرت سلبا على التعاون الاقتصادي مع الأردن.

كذلك أشار إلى أحداث العراق أدت إلى توقف استكمال الإجراءات الخاصة بمد أنبوب النفط.

وشدد النائب الأردني على أن المشروع على أهمية كبيرة للبلدين، ويعول عليه كثيرا لتلبية احتياجات المملكة من النفط الخام بكلفة أقل من استيراده بالصهاريج، إضافة إلى العوائد المرتقبة من خلال تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة.

يذكر أن عمان وبغداد وقعتا في 2013 اتفاقية مبدئية لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة.