احتجاجات هادئة في واشنطن وسط انتشار كثيف لقوات الأمن

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، هدوءا لم تشهده خلال الأيام الثلاثة الماضية، إثر انتشار كثيف لقوات الأمن.

ودخلت الاحتجاجات يومها العاشر على التوالي؛ للتنديد بالعنصرية على خلفية مقتل أمريكي من أصول إفريقية على يد شرطي أبيض في مشهد مألوف في البلاد.

وتشهد العاصمة واشنطن تواجدا كثيفا لعناصر الشرطة والحرس الوطني وجهاز الأمن السري الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، كما توسعت الدائرة الأمنية في الشوارع المقابلة للبيت الأبيض.

وتم بناء أسوار عالية من الأسلاك في الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض، كما انخفضت أعداد المحتجين بعد هطول أمطار غزيرة وحدوث عواصف.

واندلعت شرارة الاحتجاجات بعد مقتل جورج فلويد من أصحاب البشرة السوداء(46 عاما)، في 25 مايو/ أيار الماضي على يد شرطي أبيض في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا.

ومنذ مقتل فلويد خرج عشرات الآلاف في المدن الأمريكية في تظاهرات كبرى، متحدّين حظر التجول الذي فُرض في أكثر من ولاية. (الأناضول)