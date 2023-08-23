احتجاج في السويداء هو الاكبر منذ عودة التظاهرات ضد الاسد

يواصل اهالي السويداء لليوم السابع على التوالي تظاهراتهم ضد النظام السوري احتجاجا على الوضع المعيشي السيء والجوع المتزامنه مع ارتفاع الاسعار والغلاء حيث شهدت المدينة اكبر تظاهرة للنظام منذ اندلاع تلك الاحتجاجات

وقالت مصادر سورية ان المئات تجمعو اليوم الأربعاء، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء في احتجاجات مناهضة للحكومة السورية ووصفو التظاهرة بانها الاكبر منذ اندلاع الاحتجاجات حيث توافد أبناء الريف للمشاركة مع المحتجين في المدينة.

ويبدو ان المحتجين قد كسروا حاجز الخوف عندما رفعو خطابات كبيرة وأهمها “إسقاط النظام”، وتطبيق القرار 2245، للوصول إلى دولة العدالة والمواطنة، وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين وفق ما نقل موقع نورث برس عن احد المحتجين

واستمر الإضراب في معظم قرى وبلدات السويداء، بإغلاق الدوائر الحكومية والمحلات التجارية والطرق الرئيسة المؤدية للمدينة فيما اغلقت مقار حزب البعث الاشتراكي الحاكم بامر من الاجهزة الامنية خوفا من احراقها

وكان “شيخ عقل” طائفة الموحدون الدروز الشيخ حمود الحناوي زار بلدة لقريا للمشاركة في احتجاجاتها لتأييد الاحتجاجات. واكد على “حق المواطن بأن يطالب بصوت جريء”. وأنه “لا تراجع عن الوقفات للوصل لحل حاسم فالصبر حدود” كما ورد في البيان.

وأشار الحناوي إلى ضرورة الثبات على موقف الكرامة والحرص على آدابها والحفاظ على مؤسسات الدولة محذرا من خطر المخدرات، وقال: “المخدرات لا تبني وطناً ولا بارك الله فيها ولا بمن يصنعها أو يتاجر بها أو يتعاطى هذا السم”.

وتشهد السويداء “عصياناً مدنياً” واحتجاجات مناهضة للحكومة منذ أيام في تأكيد من قبل السكان على الاستمرار في موقفهم الثابت والمطالب بالحرية والكرامة وامتدت التظاهرات الى مدن وقرى وارياف سورية عدة اندلعت بعد ان رفع الرئيس السوري رواتب الموظفين والمتقاعدين رافقه رفع الاسعار باكثر من الضعفين بالاضافة الى ربفع الدعم عنن المحروقات والمواد الاساسية