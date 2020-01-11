احتجاز السفير البريطاني في إيران بتهمة التحريض على الاحتجاجات

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء السبت، أنه تم احتجاز السفير البريطاني روبرت ماكاير في طهران، “لتنظيمه تحركات مشبوهة واحتجاجات أمام جامعة أمير كبير، لكن تم إطلاق سراحه بعد ساعات”.

وأضافت الوكالة أنه سيتم استدعاء السفير البريطاني من قبل وزارة الخارجية، صباح غد الأحد.

والسبت، خرج إيرانيون للتظاهر، مطالبين الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالتنحي، وذلك بعد اعتراف بلادهم بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني بالخطأ، ما أدى لمقتل ركابها الـ176.

وأظهرت مقاطع فيديو على تويتر مئات الأشخاص أمام جامعة أمير كبير في طهران وهم يهتفون “إرحل إرحل أيها الزعيم الأعلى (خامنئي)”.

