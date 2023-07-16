احتدام المعارك شرقي اوكرانيا وبوتين يؤكد فشل الهجوم المضاد

شهدت جبهات في شرق اوكرانيا احتداما للمعارك يوم الاحد، في وقت اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الهجوم المضاد الذي اطلقته قوات كييف الشهر الماضي قد اخفق في تحقيق اي نتائج.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني ان الوضع في الشرق قد "اشتدّ.. إلى حدّ ما"، مضيفة ان قوات بلادها "في موقع دفاعي" منذ يومين في قطاع كوبيانسك في منطقة خاركيف حيث تتعرض لهجمات كثيفة من جانب الجيش الروسي.

وأضافت ماليار أن الجيش الاوكراني تمك من صد هجمات روسية قرب أفدييفكا ومارينكا، مشيرة الى ان مواقع الجانبين على تلك الجبهات تتغير باستمرار وعدة مرات يوميا.

وتحدثت المسؤولة الاوكرانية في المقابل عن معارك وتقدم تدريجي لقوات بلادها جنوب مدينة باخموت التي سيطرت عليها روسيا الشهر الفائت بعد معارك دامية وطويلة، ولفتت الى ان الجيشين الروسي والاوكراني يتبادلان القصف دخل المدينة.

وكانت اوكرانيا قالت الجعة ان قواتها تقدمت كيلومترَين حول مدينة ميليتوبول التي يسيطر عليها الجيش الروسي في الجنوب، وذلك في اطار هجومها المضاد الذي بدأته بعد حصولها على مخزون كبير من مختلف انواع الاسلحة الغربية.

ولا تزال كييف تطالب حلفاءها، وخصوصا الولايات المتحدة بتزويدها باسلحة اضافية للتغلب على البطء الواضح والمخيب للامال في وتيرة الهجوم الذي اكد الرئيس الروسي الاحد انه لم يحرز اي نجاح

هجوم فاشل

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1" انه على الرغم من المخزون الاستراتيجي الذي توفر للقوات الاوكرانية، لكنها لم تتمكن من اختراق دفاعات الجيش الروسي طيلة مدة الهجوم.

واكد ان "العدو لم يحقّق نجاحا"، فيما وصف وضع قواته على الجبهة بانه ايجابي.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اكد الثلاثاء، إنّ قواته حققت تقدما على جبهة ليمان بمنطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وفي تصريحاته للقناة الروسية، توعد بوتين باستخدام مخزون بلاده من القنابل العنقودية في حال استعملت اوكرانيا مثل هذه الاسلحة بعدما تسلمتها اخيرا من الغرب.

وتسلم الجيش الاوكراني هذه القنابل من الولايات المتحدة مؤخرا رغم الجدل حولها باعتبارها احد انواع الاسلحة اليت حظرتها دول عدة بموجب اتفاق أوسلو 2008. لكن بلدانا مثل روسيا والولايات المتحدة وروسيا لم تنضم للاتفاق.

وقال بوتين ان روسيا لم تستخدم مخزونها من هذه القنابل حيث انها لم تجد داعيا لذلك رغم معاناتها من نقص في الذخائر في احدى الفترات.

لكنه شدد على ان روسيا تحتفظ لنفسها باتخاذ اجراءات "مضادة" في حال استخدام هذه الاسلحة من قبل القوات الاوكرانية.



وكان شويغو اكثر وضوحا عندما قال ان القوات الروسية ستستخدم "وسائل تدمير مماثلة" في حال استعملت اوكرانيا القنابل العنقودية في المعارك.