ذعر في أوكرانيا وبولندا.. قافلة كبيرة من "فاغنر" تدخل بيلاروسيا

أفادت تقارير، بأن قافلة كبيرة تحمل مقاتلين من المجموعة العسكرية الروسية الخاصة "فاغنر" قادمة من روسيا، قامت بالدخول إلى بيلاروسيا صباح السبت.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع في مينسك عن خطط لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين جيش بيلاروسيا وعناصر فاغنر

وقالت مجموعة مراقبة: إن مقاتلي فاغنر قد دخلوا بالفعل بيلاروسيا لغرض التدريب، وقد أكدت ذلك مصادر أوكرانية وبولندية.

وذكر أندري ديمشينكو، المتحدث باسم وكالة الحدود الأوكرانية، في بيان نشر على تطبيق المراسلة تليغرام، أن "فاغنر في روسيا البيضاء".

تم نشر مقطع فيديو من قبل وزارة الدفاع في روسيا البيضاء يظهر مجموعة من المقاتلين المزعومين من فاغنر وهم يدربون جنودًا من روسيا البيضاء في منطقة عسكرية قرب بلدة أسيبوفيتشي، التي تقع على بعد حوالي 90 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة مينسك.

من جانبها، أكدت كييف رصد تحركات "مجموعات منفصلة" من روسيا في روسيا البيضاء.

وشدد نائب وزير منسق الخدمات الخاصة في بولندا، ستانيسلاف زارين، على وجود مقاتلي فاغنر أيضًا في روسيا البيضاء، وقال على تويتر: "قد يكون هناك عدة مئات منهم في الوقت الحالي".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "بيلاروسكي هاجون" المستقلة، التي تتتبع تحركات القوات المسلحة في بيلاروسيا، أعلنت أن 60 شاحنة وحافلة ومركبة كبيرة على الأقل عبرت الحدود إلى بيلاروسيا برفقة الشرطة البيلاروسية.

مصادر محلية أكدت أيضًا أن القافلة اتجهت نحو قاعدة عسكرية خارج أسيبوفيتشي، بلدة تقع على بُعد 230 كيلومترًا شمال الحدود الأوكرانية، كما تم توثيق وجود هياكل تشبه الخيام في هذه القاعدة وفقًا للصور الفضائية التي تم التقاطها خلال الأسابيع الماضية.

