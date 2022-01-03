اختراق وسائل إعلام إسرائيلية بذكرى اغتيال سليماني

اخترق قراصنة مؤيدين لإيران في الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، مواقع إخبارية إسرائيلية.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الاثنين، إن موقعها على الإنترنت تعرض للاختراق وأشارت إلى أن ذلك يمثل تهديدا للبلاد.

وبدلا من عرض صفحة إخبارية رئيسية، أظهر الموقع رسما توضيحيا يشير على ما يبدو إلى الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة جوية بطائرة أميركية مسيرة في العراق يوم 2 يناير 2020.

وأظهر الرسم التوضيحي ما بدا أنها رصاصة تنطلق من خاتم أحمر حول إصبع، في إشارة واضحة إلى خاتم مميز كان يضعه سليماني حول إصبعه مع صورة لمنشأة ديمونة النووية في إسرائيل.

كما استهدف حساب تويتر التابع لصحيفة "معاريف" بالرسم التوضيحي ذاته الذي كتب عليه نص يقول "نحن قريبون منكم وأنتم لا تفكرون في ذلك "باللغتين الإنكليزية والعبرية.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" التي تصدر يوميا باللغة الإنكليزية في تغريدة على موقع تويتر إنها تعمل على حل المشكلة.

وأضافت: "نحن على علم باختراق واضح لموقعنا على الإنترنت إلى جانب تهديد مباشر (لإسرائيل)".

وذكرت أنه ليس من الواضح أن الهجوم جاء من داخل إيران أو خارجها.

ولم يتأثر على ما يبدو تطبيق الصحيفة على الهاتف المحمول في حين تعمل المواقع الإخبارية الإسرائيلية الأخرى بشكل طبيعي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف موقع صحيفة "جيروزاليم بوست" من قبل قراصنة مؤيدين لإيران.

في مايو 2020، استبدل قراصنة مؤيدون لإيران الصفحة الرئيسية للموقع، كما تم استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية الأخرى في ذات الهجوم ذلك الوقت.