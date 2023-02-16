اختطاف 6 أقباط من عائلة واحدة في ليبيا

البوابه - أقدم مسلحون في مدينة الزاوية الليبية باختطاف 6 مصريين أقباط من عائلة واحدة وسط مناشدات من قبل ذوي المختطفين السلطات المصرية إنقاذ أبناءهم من المأزق الذي هم فيه بأسرع وقت ممكن.

وأشار المصدر إلى أن السلطات في مصر قامت بالمتابعة مع السلطات في ليبيا لمعرفة ملابسات عملية الاختطاف وإيجاد حل لإنقاذ المختطفين قبل تعرضهم لأي أذى.

اختطاف 6 مصريين أقباط بالقرب من أحد بوابات الزاوية في ليبيا

وكشف المصدر عن أسماء المختطفين السته من عائلة مسيحية قبطية واحد وهم:

مينا كمال جاد سيدراك عبد المسيح جودة سيدراك روماني حبيب جاد سيدراك شنودة حبيب جاد سيدراك شنودة فخرى شحات عماد مرعى عطالله سيدراك



