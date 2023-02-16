اختطاف 6 أقباط من عائلة واحدة في ليبيا

البوابه - أقدم مسلحون في مدينة الزاوية الليبية باختطاف 6 مصريين أقباط من عائلة واحدة وسط مناشدات من قبل ذوي المختطفين السلطات المصرية إنقاذ أبناءهم من المأزق الذي هم فيه بأسرع وقت ممكن.
#شاهد | كاهن مصري يعلن اختطاف 6 أقباط مصريين على يد مجموعات مسلحة في الزاوية الغربية#أبعاد #ليبيا #مصر pic.twitter.com/KuVtJ1B2pw— أبعاد (@abaadnews_ly) February 14, 2023
وأشار المصدر إلى أن السلطات في مصر قامت بالمتابعة مع السلطات في ليبيا لمعرفة ملابسات عملية الاختطاف وإيجاد حل لإنقاذ المختطفين قبل تعرضهم لأي أذى.
وكشف المصدر عن أسماء المختطفين السته من عائلة مسيحية قبطية واحد وهم:
- مينا كمال جاد سيدراك
- عبد المسيح جودة سيدراك
- روماني حبيب جاد سيدراك
- شنودة حبيب جاد سيدراك
- شنودة فخرى شحات
- عماد مرعى عطالله سيدراك
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