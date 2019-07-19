اختفاء أربع عازفات في أوركسترا أفغانية في سلوفاكيا

على الرغم من فقدان الموسيقيات الأربع قدمت فرقة "زهرة" عدة حفلات خلال الأسبوع الجاري في غرب سلوفاكيا.

أعلنت الشرطة السلوفاكية الخميس أنها تبحث عن أربع شابات أعضاء في أول أوركسترا أفغانية نسائية بالكامل، لم يعدن إلى فندقهن منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد مشاركتهن في مهرجان.

وتضم أول اوركسترا أفغانية نسائية تحمل اسم "زهرة" 35 شابة وفتاة. وقد قدمت عرضا السبت في مهرجان محلي في ترينسين التي تبعد نحو 130 كيلومترا شمال براتيسلافا والقريبة من الحدود التشيكية.

وقالت الشرطة أن أربعة من أعضاء الفرقة فقدن في 14 تموز/يوليو.

وقال بافل كودليتسكا الناطق باسم شرطة منطقة ترينسين الخميس "يمكنني أن أؤكد أن عمليات البحث عن فتاتين وبالغتين من أفغانستان جارية".

وأضاف أن الموسيقيات عدن إلى فندقهن بعد الحفل ثم فقدن في اليوم التالي، موضحا أنه "لأسباب قانونية وأخرى تتعلق بالتحقيق لا يمكن كشف أي اسم حاليا".

وذكرت وسائل محلية سلوفاكية أن إحدى الفتيات لديها قريب يعيش في ألمانيا.

وبعض أعضاء "زهرة" يتيمات أو ينتمين إلى أسر فقيرة.

وكانت هذه الأوركسترا قدمت حفلات في الماضي في أفغانستان وفي الخارج وخصوصا في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 2017.

