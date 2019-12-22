اختفاء ناشط مدني عراقي بعد مغادرته ساحة التحرير

أفاد ناشط مدني عراقي باختفاء الناشط والطبيب عمر يوسف السلطاني، بعد مغادرته ساحة التحرير.

وأعلن، السبت، مركز النماء لحقوق الإنسان، في بيان، أن “الطبيب عمر يوسف السلطاني اختفى منذ ليلة الجمعة بعد خروجه من ساحة التحرير في العاصمة بغداد”.

وأضاف المركز أن “السلطاني” اختفى أثناء عودته إلى منزله، وكان يعمل ضمن أحد المفارز الطبية المتواجدة في الساحة من أجل إسعاف ومعالجة المتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات”.

من جهتها، أعلنت زوجة السلطاني المدونة سارة الطائي على مدونتها الشخصية أن “السلطاني اختفى يوم أمس الجمعة بعد خروجه من ساحة التحرير”.

ونشر زملاء السلطاني دعوات للكشف عن مصيره مقرونة بمعلومات عنه، وأنهم أبلغوا محكمة الرصافة رسميا بشأنه، منذ ظهر السبت.